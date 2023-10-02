Древняя архитектура вдохновляет на создание индивидуальных наноразмерных окон в металлоорганических каркасах

Недавнее исследование ученых из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы (KAUST) открыло новый метод создания индивидуальных наноразмерных окон в пористых материалах, называемых металлоорганическими каркасами (MOF), черпая вдохновение из древних архитектурных техник.

Исследователи использовали молекулярную версию архитектурного шаблона для формирования арки, известного как «центрирующая опалубка», для формирования MOF с заранее заданными формами и размерами поровых окон. Используя этот метод, команда смогла спроектировать и изготовить целый ряд MOF с различными размерами окон, каждый из которых имеет свои уникальные потенциальные применения.

Возможность точно контролировать формирование структуры MOF уже давно является проблемой в дизайне материалов. Однако исследователи обнаружили, что концепция центрирующей опалубки предлагает решение этой проблемы. Используя центрирующие агенты, направляющие структуру (cSDA), исследователи смогли манипулировать расположением строительных блоков, называемых супертетраэдрами (ST), для создания MOF с окнами разных размеров и форм.

Исследовательская группа разработала cSDA, которые могут сжимать или расширять угол между соседними блоками ST, что приводит к образованию окон меньшего или большего размера соответственно. Один конкретный MOF, Fe-sod-ZMOF-320, разработанный командой, продемонстрировал самую высокую способность к адсорбции кислорода среди всех известных MOF. Это свойство делает его потенциально ценным в медицинской и аэрокосмической промышленности, поскольку оно может увеличить запасы кислорода или позволить использовать баллоны меньшего размера для транспорта.

Более того, команда обнаружила, что эти специально разработанные MOF показали себя многообещающе и в других приложениях. Некоторые MOF с узкими окнами продемонстрировали потенциал для разделения молекулярных смесей, в то время как другие хорошо зарекомендовали себя в хранении метана и водорода в качестве потенциального топлива.

В целом, это исследование подчеркивает потенциал концепции центрирующей опалубки в области ретикулярной химии и разработки заказных MOF для энергетических и экологических применений. Благодаря точному контролю формирования структуры эти специально разработанные наноразмерные окна в MOF обеспечивают повышенную производительность и расширенные возможности для различных отраслей промышленности.

Источник: «Барсукова М. и др., Направленная на лицо сборка адаптированных изоретикулярных MOF с использованием центрирующих агентов, направляющих структуру», Nature Synthesis (2023). DOI: 10.1038/s44160-023-00401-8».