Астронавт НАСА Жасмин Могбели на борту Международной космической станции (МКС) недавно зафиксировал кольцевое солнечное затмение. Кольцевое затмение происходит, когда Луна не полностью закрывает Солнце, оставляя видимое кольцо, известное как кольцо. Это дает ученым редкую возможность изучить солнечную корону.

Во время затмения Могбели сделал фотографию Луны, проходящей перед Солнцем, отбрасывающей ее тень или тень и частично затемняющей часть поверхности Земли. Снимок был сделан, когда МКС пролетела на высоте 260 миль над американо-канадской границей и направилась на юг, в сторону Техаса.

Могбели прибыл на МКС 27 августа в составе миссии «Экипаж-7» вместе с другими астронавтами Европейского космического агентства (ЕКА), Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) и Роскосмоса. Она запечатлела затмение, используя уникальный набор задач, характерных для фотографирования небесных явлений с МКС.

МКС вращается вокруг Земли на высокой скорости, что требует точных расчетов и определения времени для точной регистрации таких событий, как солнечные затмения. Эти технические детали подчеркивают важность научной документации из космоса, позволяющей исследователям изучать и понимать сложности небесных явлений.

В целом фотография Могбели дает замечательный вид кольцевого солнечного затмения, демонстрируя красоту и научную значимость наблюдения небесных явлений с выгодной точки Международной космической станции.

источники:

– Международная космическая станция (МКС): космический корабль на орбите вокруг Земли, который служит исследовательской лабораторией и космодромом для международного сотрудничества в освоении космоса.

– НАСА: независимое агентство федерального правительства США, ответственное за гражданскую космическую программу и аэрокосмические исследования.

– Кольцевое солнечное затмение: солнечное затмение, при котором Луна не полностью закрывает Солнце, оставляя светящееся кольцо, называемое кольцом.

– Астронавт НАСА Жасмин Могбели: астронавт, запечатлевший кольцевое солнечное затмение с МКС.

– ЕКА (Европейское космическое агентство): межправительственная организация, занимающаяся исследованием и исследованием космоса.

– JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований): японское агентство, отвечающее за аэрокосмическую деятельность, включая запуск спутников и перспективные миссии.

– Роскосмос: российское государственное агентство, отвечающее за космическую деятельность, включая разработку и эксплуатацию космических кораблей и космических станций.

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