Новый метод превращает пластмассы в ценные поверхностно-активные вещества, используемые в мыле и моющих средствах

Исследователи из Технологического института Вирджинии разработали новаторский метод переработки пластмасс в ценные химические вещества, называемые поверхностно-активными веществами, которые используются в производстве мыла, моющих средств и многого другого. Этот метод может стать выгодной и экологически чистой альтернативой традиционной переработке пластика.

Ключ к этому открытию лежит в молекулярном сходстве между полиэтиленовыми пластиками и жирными кислотами, которые являются химическими предшественниками мыла. Оба материала состоят из длинных углеродных цепей, но жирные кислоты имеют дополнительную группу атомов на конце цепи. Опираясь на это сходство, исследователи предположили, что можно будет превращать полиэтилен в жирные кислоты и, в конечном итоге, производить мыло.

Чтобы эффективно разбить длинные полиэтиленовые цепи на более короткие, исследовательская группа разработала уникальный процесс термолиза в температурном градиенте. Этот процесс включал нагрев пластика в специально построенном реакторе при высокой температуре, а затем быстрое его охлаждение. После термолиза исследователи получили «полиэтилен с короткой цепью», также известный как воски.

Следующим шагом было добавление еще нескольких ключевых этапов, включая омыление, для превращения воска в мыло. С помощью экспертов, специализирующихся на компьютерном моделировании и экономическом анализе, исследовательская группа усовершенствовала процесс переработки. Конечным результатом стало первое в мире мыло, изготовленное из пластика.

Примечательно, что этот метод переработки можно применять как к полиэтилену, так и к другому широко используемому пластику — полипропилену. Эти пластмассы встречаются в различных повседневных потребительских товарах, таких как упаковка, пищевые контейнеры и ткани. Основным преимуществом этого метода вторичной переработки является то, что он может одновременно перерабатывать как полиэтилен, так и полипропилен, устраняя необходимость в отдельной сортировке этих пластиков.

Кроме того, метод имеет простые требования: пластик и тепло. Хотя для преобразования воска в жирные кислоты и мыло необходимы дополнительные ингредиенты, первоначальная трансформация пластика проста. Это делает этот метод переработки легко адаптируемым и потенциально масштабируемым для промышленного применения.

Исследование было опубликовано в журнале Science и демонстрирует новый путь переработки пластика без необходимости использования сложных процедур или новых катализаторов. Этот инновационный подход потенциально может вдохновить на будущие творческие разработки процедур вторичной переработки.