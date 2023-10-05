Широко нейтрализующие антитела (bnAbs) и их роль в инфекции ВИЧ-1

Резюме: Широко нейтрализующие антитела (bnAbs) представляют собой тип антител, которые могут нейтрализовать различные изоляты ВИЧ-1. Понимание того, как эти антитела взаимодействуют с изменчивостью их антигенных мишеней в вирусных изолятах, имеет решающее значение. Исследователи использовали масс-спектрометрию с водородно-дейтериевым обменом (HDX-MS) и количественные измерения кинетики связывания антител для изучения структурных и антигенных изменений в вершине V1/V2 гликопротеина оболочки ВИЧ-1. Они обнаружили, что структурное упорядочение в этой области влияет на скорость ассоциации и сродство bnAb. Кроме того, крио-ЭМ-реконструкции bnAbs, связанных с расходящимися гликопротеинами оболочки, выявили различную степень структурной динамики. Эксперименты HDX-MS показали, что bnAbs имеют четко сфокусированный след связывания на вершине тримера, избегая аллостерических изменений во всей остальной структуре. Эти результаты показывают, что структурная динамика играет роль в антигенности, и bnAbs достигают своей широкой перекрестной реактивности за счет узконаправленного связывания и преодоления переменных свойств, обнаруженных в гликопротеинах оболочки из различных изолятов.

Введение: Гликопротеин оболочки ВИЧ-1 (Env) является мишенью для нейтрализующих антител и претерпевает быструю эволюцию. Структурные вариации Env влияют на его взаимодействие с ключевыми факторами приспособленности и репликации вируса, что приводит к появлению фенотипических признаков, таких как чувствительность к нейтрализации и инфекционность. Недавние исследования сообщили о структурах тримера Env с высоким разрешением, но они представляют собой статические идеалы и не отражают динамическую природу Env. Понимание того, как bnAbs достигают широкой перекрестной реактивности, требует выявления консервативных функций и понимания того, как они справляются с переменными контекстами.

Методы и результаты: Исследователи использовали HDX-MS для изучения локальных структурных и динамических различий в группе нативных тримеров Env ВИЧ-1. Они обнаружили значительные различия в структурном порядке и стабильности в регионах, на которые воздействуют bnAbs. Исследуя большую панель разнообразных изолятов, они наблюдали резкие различия в динамике эпитопов в вершине тримера V1/V2. Анализ кинетики связывания bnAb, нацеленного на апекс, PGT145, показал обратную корреляцию между скоростью ассоциации и динамикой эпитопов.

Чтобы понять, как PGT145 справляется со структурными и динамическими вариациями, исследователи провели дифференциальную HDX-MS и получили крио-ЭМ структуры PGT145, связанного с тримерами Env, из двух изолятов ВИЧ-1. Они обнаружили, что PGT145 имеет четко сфокусированный след связывания на вершине тримера, без каких-либо аллостерических изменений, наблюдаемых в остальной части структуры. Исследование также выявило координацию консервативных гликанов на вершине Env остатками антител, которые подвергаются соматической гипермутации.

Заключение: Исследование подчеркивает важность структурной динамики антигенности и способности bnAbs достигать широкой перекрестной реактивности. Благодаря узконаправленному связыванию bnAbs избегают изменчивых свойств, обнаруженных у гликопротеинов оболочки различных изолятов. Понимание взаимодействия между bnAbs и изменчивостью Env имеет решающее значение для разработки эффективных вакцин против ВИЧ-1 и терапевтических вмешательств.

источники:

– DOI: 10.1038/s41467-020-19035-2