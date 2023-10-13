Новая химическая сеть для изучения атмосфер экзопланет

Мы разработали новую улучшенную химическую сеть для изучения неравновесной химии теплых и горячих атмосфер экзопланет. Эта сеть основана на тщательно проверенных и современных сетях сжигания, обеспечивая более надежные прогнозы для широкого спектра условий.

Наша новая химическая сеть рассчитана на работу в условиях от 500 до 2500 К и давлении от 100 до 10^-6 бар. Чтобы проверить работу сети, мы сравнили ее прогнозы с прогнозами семи других сетей, охватывающих различные экспериментальные условия.

Чтобы оценить влияние нашей новой сети на исследования атмосферы экзопланет, мы создали профили численности для нескольких экзопланет, включая GJ 436 b, GJ 1214 b, HD 189733 b и HD 209458 b. Мы использовали одномерную кинетическую модель FRECKLL и рассчитали соответствующие спектры пропускания с помощью TauREx 1.

Сравнивая профили и спектры численности, полученные с помощью нашей новой химической сети, с профилями и спектрами нашей предыдущей сети, мы обнаружили, что наша новая сеть более точна для проверенных экспериментальных условий. В частности, обновления в области химии азота оказывают значительное влияние на профили численности, особенно HCN, с различиями до четырех порядков. Профили CO2 также оказывают заметное влияние, что приводит к важным изменениям в спектре пропускания GJ 436 b.

Эти эффекты подчеркивают важность использования проверенных химических сетей для повышения точности моделей атмосфер экзопланет. Сочетание химического состава углерода и азота, а также радикалов, образующихся в результате фотолиза, может оказывать существенное влияние на спектры пропускания, как показано на примере CH2NH.

Используя нашу новую химическую сеть, исследователи смогут быть более уверенными в своих предсказаниях и лучше понимать атмосферу экзопланет.

Ссылки:

– Р. Вейе, О. Вено, Б. Сиржан, Р. Бунасер, Пенсильвания. Глод, А. Аль-Рефаи, Э. Эбрар (источник)

– Принято к публикации в журнале Astronomy & Astrophysicals (источник).