Новое исследование показывает потенциальный прорыв в уменьшении потери костной массы в космосе

Группа ученых, возможно, открыла новаторский метод борьбы с пагубными последствиями потери костной массы во время космических путешествий. В недавнем исследовании, опубликованном в журнале «Микрогравитация», исследователи успешно способствовали росту костей у мышей, живущих на борту Международной космической станции (МКС), в течение девяти недель. Это экспериментальное лечение, включавшее комбинацию молекулы под названием NELL-подобная молекула-1 (NELL-1) и бисфосфонатных препаратов, не выявило видимых побочных эффектов.

Во время космических путешествий среда микрогравитации может привести к значительной потере костной массы из-за отсутствия регулярного механического напряжения, которое необходимо костям, чтобы оставаться здоровыми. Производство организмом клеток, строящих кость, замедляется, что приводит к прогрессирующей потере костной массы. Астронавты могут терять до 1% своей костной массы каждый месяц, проведенный в космосе, а восстановление на Земле может занять годы.

Чтобы решить эту проблему, исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) и Института Форсайта в Кембридже, штат Массачусетс, разработали модифицированную версию NELL-1, чтобы продлить его действие на организм. Они объединили его с препаратами бисфосфоната, которые уже используются для предотвращения потери костной массы, чтобы лучше воздействовать на костную ткань и минимизировать побочные эффекты.

Команда провела эксперименты как на космических, так и наземных мышах, сравнив их с контрольными группами. Результаты показали значительный рост костей у всех обработанных мышей без каких-либо видимых негативных последствий для здоровья. Однако необходимы дальнейшие исследования для подтверждения долгосрочной безопасности и эффективности этого лечения.

Этот прорыв имеет многообещающие последствия для будущего освоения космоса, потенциально открывая возможность длительного пребывания в условиях микрогравитации. Кроме того, исследователи полагают, что это лечение может иметь практическое применение для предотвращения ухудшения состояния опорно-двигательного аппарата и лечения таких состояний, как тяжелый остеопороз на Земле.

Продолжая анализировать данные, полученные от мышей, вернувшихся на Землю, команда с оптимизмом смотрит на потенциал своих исследований в революционном космическом путешествии и улучшении здоровья костей.

источники:

– Исследование: «Микрогравитация» – Журнал

– Калифорнийский университет, Лос-Анджелес (UCLA)