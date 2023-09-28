Вымирание динозавров: вулканы и астероиды сыграли роль в их судьбе

Недавнее исследование предполагает, что вулканы в Деканских ловушках в Индии, возможно, способствовали вымиранию динозавров, наряду с хорошо известным воздействием астероида. Деканские ловушки представляют собой массовые извержения вулканов, которые выбросили в атмосферу большое количество углекислого газа (CO2) и диоксида серы (SO2) на протяжении более 800,000 2 лет. Эти газы создали климатический удар: CO2 нагревает планету, а SOXNUMX отражает солнечный свет и охлаждает ее.

Компьютерная модель глубокого обучения, использованная в исследовании, показала, что уровни CO2 и SO2, выделяемые ловушками Декана, соответствовали причинам вымирания динозавров. Модель использовала различные сценарии, чтобы определить, как различные уровни этих газов могли повлиять на климат, сравнивая результаты с историческими данными о климате древних раковин фораминифер, небольших океанических организмов.

Исследование предполагает, что вулканическая активность в Деканских ловушках вызвала значительные изменения окружающей среды до и после удара астероида. Вулканы выбросили газ в атмосферу, что привело к увеличению выбросов парниковых газов и последующему потеплению планеты. Кроме того, кислотные дожди и закисление океана в результате вулканической активности способствовали исчезновению видов растений и животных.

Хотя роль воздействия астероида в вымирании динозавров остается неоспоримой, это исследование подчеркивает значительное влияние вулканизма на климат Земли и судьбу динозавров. Понимание взаимодействия между природными событиями, такими как извержения вулканов и удары астероидов, может дать ценную информацию о массовых вымираниях на протяжении всей истории Земли.

источники:

– Александр Кокс, специалист по вычислительной геологии Дартмутского колледжа.

– геохронолог из Университета Флориды Кортни Дж. Спрейн

– Геолог Пол Ренн, директор Геохронологического центра Беркли.