Новые открытия выявили затерянные континенты, спрятанные в джунглях Юго-Восточной Азии

Совершив выдающийся научный прорыв, исследователи из Утрехтского университета наконец обнаружили остатки континента размером с Соединенные Штаты, который, как полагают, исчез за последние 155 миллионов лет. Это открытие поднимает интригующие вопросы о нашем понимании геологической истории Земли и возможности открытия новых затерянных континентов.

Ранее эксперты не были уверены в том, опустился ли этот недостающий участок земли, получивший название Арголанд, под дно океана, слился с более крупным массивом суши или просто остался незамеченным, плавая в невидимом месте. Однако после обширных семилетних поисков голландские исследователи успешно отследили сегменты Арголенда в густых джунглях Юго-Восточной Азии.

Инновационное исследование, проведенное доктором Элдертом Л. Адвокатом, демонстрирует, как континенты, когда океаны закрыты, образуют С-образную конфигурацию, известную как Пангея. Океан Тетис, где Арголанд исчез в позднеюрском периоде, послужил ареной этого геологического события. Хотя большинство земель со временем меняют форму из-за дрейфа континентов, исчезновение Арголанда было уникальным.

В отличие от континента Зеландия, который в конечном итоге затонул после отделения от Австралии 80 миллионов лет назад, судьба Арголанда, вероятно, была связана с субдукцией. Субдукция происходит, когда одна тектоническая плита проскальзывает под другую, возвращая край плиты в мантию Земли. Это явление создало проблемы при поиске Арголанда, поскольку типичные признаки субдукции, такие как отслоение и образование гор, не были очевидны.

Ситуация еще больше усложняется тем, что фрагменты, предположительно из Арголенда, ранее были обнаружены в Мьянме и Индонезии. Однако эти образцы оказались намного старше, чем отколовшиеся от Австралии, что позволяет предположить существование еще одного неизвестного недостающего участка суши. Последствия исчезновения одного континента размером с США поднимают вопросы о том, сколько других континентов постигла подобная судьба.

Благодаря своим исследованиям доктор Адвокат и доктор Дау Дж. Дж. ван Хинсберген раскрыли путь Арголанда. Первоначально он распался на микроконтиненты, образуя более мелкие океанские бассейны, характеризующиеся более тонкой, но более плотной океанической корой. Эти фрагменты в конечном итоге разделились и дрейфовали, прежде чем затеряться в пышных джунглях Юго-Восточной Азии.

Это революционное открытие проливает свет на динамичное геологическое прошлое Земли и расширяет наше понимание Пангеи. Исследование не только исследует, как континенты распадаются и развиваются, но также предлагает понимание роста континентов. Поскольку мы разгадываем тайны затерянных континентов, эти знания могут открыть множество открытий в таких областях, как биоразнообразие и климат.

После того, как в Арголанде был найден последний недостающий кусочек головоломки, исследователи теперь стремятся изучить возможность существования других затерянных континентов. Тихий океан, в частности, представляет собой интригующую возможность для дальнейших исследований, поскольку потенциальные недостающие территории скрываются в горных поясах Аляски и Британской Колумбии.

FAQ

Что такое субдукция?

Субдукция — это геологический процесс, при котором одна тектоническая плита скользит под другую, что приводит к повторному использованию края плиты в мантию Земли.

Что такое дрейф континентов?

Континентальный дрейф — это движение и смещение континентов Земли с течением времени из-за движения тектонических плит.

Что такое Пангея?

Пангея — это суперконтинент, существовавший примерно 335–175 миллионов лет назад и включающий в себя все нынешние континенты, слившиеся воедино.

Что такое Зеландия?

Зеландия — затопленный континент, который отделился от Австралии миллионы лет назад и в основном расположен под южной частью Тихого океана.