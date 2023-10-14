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Зонды «Вояджер»: исследование глубин космоса

ByМамфо Брешиа

Октябрь 14, 2023
Зонды «Вояджер»: исследование глубин космоса

Описание: Зонды «Вояджер», запущенные НАСА, приступили к беспрецедентной миссии по исследованию дальнего космоса. Эти космические корабли, «Вояджер-1» и «Вояджер-2», продолжают путешествовать в космос дальше, чем любой другой искусственный объект. Эти прочные корабли, не имеющие определенного пункта назначения, предоставляют бесценные данные и информацию о нашей Солнечной системе и за ее пределами.

Зонды «Вояджер» были запущены в 1977 году с основной целью изучения внешних планет нашей Солнечной системы. «Вояджер-1» пролетел мимо Юпитера и Сатурна, а «Вояджер-2» исследовал Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. По пути они сделали захватывающие снимки и собрали бесценную информацию об атмосферах, лунах и кольцах планет.

Эти замечательные космические корабли все еще работают сегодня, спустя почти 44 года после их запуска. Хотя они официально покинули нашу Солнечную систему, они продолжают отправлять обратно ценные данные. Например, «Вояджер-1» стал первым искусственным объектом, вошедшим в межзвездное пространство в 2012 году. Ученые с нетерпением ждут того дня, когда «Вояджер-2» присоединится к своему брату на огромных просторах космического пространства.

Зонды «Вояджер» обязаны своим долголетием своему ядерному источнику энергии, который по-прежнему обеспечивает электричество даже спустя десятилетия. Хотя их научные инструменты постепенно отключаются в целях экономии электроэнергии, ожидается, что «Вояджеры» продолжат передавать данные примерно до 2025 года.

Хотя зонды «Вояджер» в настоящее время плавают в космосе на неопределенный срок, они имеют символическое значение. К каждому "Вояджеру" прикреплена золотая пластинка, содержащая звуки и изображения, представляющие Землю, предназначенная как послание для любой внеземной жизни, которая однажды может с ней столкнуться. Эта запись служит капсулой времени, позволяющей заглянуть в нашу планету и ее жителей.

Миссии «Вояджер» сыграли важную роль в расширении нашего понимания нашей солнечной системы и открытии более глубоких границ. Устойчивость и долговечность этих зондов демонстрируют непоколебимое любопытство и стремление человечества к исследованиям. Путешествуя по космосу, зонды «Вояджер» приближают нас к разгадке тайн Вселенной.

Источники: НАСА.

Определения:

  • Зонды «Вояджер»: космические корабли, запущенные НАСА в 1977 году для изучения внешних планет нашей Солнечной системы.
  • Межзвездное пространство: физическое пространство между звездными системами в галактике.

Источники: НАСА.

By Мамфо Брешиа

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