В последней части сериала «Стражи Галактики» есть космическая сцена, где Звездный Лорд, которого играет Крис Пратт, дрейфует в космосе без шлема. Это привело зрителей к предположениям о достоверности такой ситуации и о том, сможет ли человек выжить в космосе без скафандра.

Чтобы пролить свет на эту тему, бывший астронавт НАСА Крис Хэдфилд поделился своим мнением. По словам Хэдфилда, человек сможет прожить в космосе только около 30 секунд без защиты скафандра.

Космос является негостеприимной средой для человека по нескольким причинам. Основной проблемой является отсутствие атмосферного давления, из-за которого любая жидкость в организме испаряется при более низкой температуре, что приводит к кипению телесных жидкостей. Кроме того, отсутствие пригодного для дыхания воздуха и экстремальные температуры также представляют значительный риск для выживания человечества.

Идея выживания в космосе без скафандра является чисто вымышленной и не основана на научной реальности. Без защиты скафандра космонавт подвергся бы этим опасным для жизни условиям и не прожил бы долго.

Важно уточнить, что такие фильмы, как «Стражи Галактики. 3» ставят развлекательную ценность выше научной точности. Хотя они стремятся донести до зрителей захватывающие и визуально ошеломляющие сцены, они часто жертвуют научной правдоподобностью ради повествования.

В заключение космическая сцена в «Стражах Галактики. 3», где Звездный Лорд дрейфует в космосе без шлема, не соответствует действительности с научной точки зрения. По словам бывшего астронавта НАСА Криса Хэдфилда, человек продержится в космосе без скафандра всего около 30 секунд из-за негостеприимных условий. Крайне важно помнить, что в подобных фильмах развлечение ставится выше научного реализма.

источники:

– Крис Хэдфилд, бывший астронавт НАСА.