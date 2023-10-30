Астероид на грани падения: возникает необходимость в ракетах планетарной защиты

Во время недавнего близкого столкновения астероид среднего размера пролетел на расстоянии четверти расстояния между Землей и Луной, что подчеркивает продолжающиеся проблемы обнаружения, с которыми сталкиваются астрономы. Хотя этот конкретный астероид не причинил вреда нашей планете, он служит напоминанием о потенциальной угрозе, которую могут представлять более крупные астероиды, если они останутся незамеченными до последней минуты. Недавнее исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv, исследует вопрос, сможем ли мы в короткие сроки смягчить угрозу со стороны астероида такого же размера.

В исследовании рассматривается возможность противодействия гипотетическому астероиду, подобному удару NT2023 1 года, с помощью того, что исследователи назвали методом Pulverize It (PI). Хотя идея может показаться напоминающей голливудский боевик, где героические персонажи спасают положение, уничтожая приближающийся астероид, метод PI может стать жизнеспособным решением, учитывая ограниченное время предупреждения. Хотя астероид можно отклонить, такой метод требует значительного времени. Целью исследования является определение того, сможем ли мы начать быстрое контрнаступление, которое эффективно раздробит астероид на безобидные части.

Удивительно, но исследование предполагает, что запуск оборонительной ракеты в течение дня был бы достижим с использованием существующей технологии запуска, если бы ракета уже находилась в режиме ожидания. Предлагаемый подход предполагает развертывание облака ударников на высоких скоростях относительно астероида с использованием комбинации кинетических и взрывных сил, чтобы разбить его на фрагменты размером не более 10 метров в поперечнике. Обширное моделирование гиперскоростей показывает, что этот метод, скорее всего, приведет к полному разрушению астероида. Даже если фрагментация произошла всего за несколько часов до столкновения с Землей, образовавшееся облако обломков представляло бы минимальный риск для нашей планеты.

Однако важно отметить, что метод ПИ, представленный в исследовании, на данном этапе является чисто теоретическим. В настоящее время у нас нет необходимых ракет и ударных систем для реализации такой стратегии защиты. Если завтра мы обнаружим надвигающуюся астероидную угрозу, мы будем плохо подготовлены, чтобы противостоять ей. Хотя технология создания ракеты планетарной защиты существует, остается вопрос, существует ли достаточная мотивация и стремление инвестировать в ее разработку.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое метод Pulverize It (PI)?

Ответ: Метод «Pulverize It» предполагает использование комбинации кинетических и взрывных ударных элементов для фрагментации приближающегося астероида на безвредные куски.

Вопрос: Можем ли мы запустить оборонительную ракету в течение дня?

Ответ: Учитывая нынешнюю технологию запуска, было бы возможно запустить оборонительную ракету в течение дня, если бы она находилась в режиме ожидания.

Вопрос: Что произойдет, если фрагментация астероида произойдет всего за несколько часов до столкновения?

Ответ: Даже если астероид расколется всего за несколько часов до столкновения, образовавшееся облако обломков будет представлять минимальный риск для Земли.

Вопрос: Существуют ли в настоящее время какие-либо ракеты или ударные системы для такой стратегии защиты?

Ответ: В настоящее время не существует ракет или ударных систем для реализации метода ПИ.