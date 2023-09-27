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Наука

Будьте готовы стать свидетелями кольцевого солнечного затмения в октябре

ByРоберт Эндрю

сентябрь 27, 2023
Будьте готовы стать свидетелями кольцевого солнечного затмения в октябре

В следующем месяце произойдет захватывающее небесное событие: Луна пройдет между Землей и Солнцем, подарив нам великолепное солнечное затмение. Для некоторых удачливых наблюдателей это будет кольцевое солнечное затмение, когда Луна на небе кажется меньше и образует черный круг на фоне Солнца.

Кольцевое затмение 14 октября будет видно в некоторых частях Орегона, Калифорнии, Невады, Юты, Аризоны, Колорадо, Нью-Мексико и Техаса. Затмение начнется в Орегоне в 9:13 по тихоокеанскому времени и завершится в Техасе в 12:03 по центральному поясному времени. Те, кто находится за пределами этого пути, смогут стать свидетелями частичного солнечного затмения.

Важно отметить, что наблюдение затмения непосредственно невооруженным глазом, в солнцезащитные очки, бинокль или телескоп может нанести вред вашим глазам. Чтобы обеспечить безопасный просмотр, НАСА рекомендует использовать защитные солнцезащитные очки или портативные солнечные наблюдатели. Альтернативно, вы можете использовать косвенные методы, такие как проектор-обскура, чтобы стать свидетелем этого впечатляющего события.

Путь кольцевого затмения не только пересечет несколько штатов США, но также распространится на Мексику, а также другие части Центральной и Южной Америки.

Не упустите невероятную возможность стать свидетелем небесного чуда! Обязательно подготовьте очки для затмения и другое необходимое оборудование для наблюдения, чтобы безопасно насладиться кольцевым солнечным затмением в октябре.

источники:

– Татан Сюфлана/AP

- НАСА

By Роберт Эндрю

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