Исторические климатические сдвиги сыграли роль в раннем скрещивании людей

Новое исследование, опубликованное в журнале Science, показывает, что колебания уровня CO2 в атмосфере и, как следствие, изменения климата и растительности были важными факторами, влияющими на то, когда и где скрещивались ранние человеческие виды. Современные люди имеют небольшой процент ДНК, унаследованной от других видов гомининов, таких как неандертальцы и денисовцы.

В исследовании, проведенном международной командой экспертов по климату и палеобиологов из Южной Кореи и Италии, использовались палеоантропологические данные, генетические данные и суперкомпьютерное моделирование климата прошлого, чтобы понять закономерности скрещивания между различными видами. Они обнаружили, что неандертальцы и денисовцы имели разные экологические предпочтения. Денисовцы были лучше приспособлены к холодным условиям, таким как бореальные леса и тундра, в то время как неандертальцы предпочитали леса и луга умеренного пояса.

Исследователи использовали компьютерное моделирование для анализа географического перекрытия этих различных сред обитания в теплые межледниковые периоды. Они обнаружили, что в эти периоды перекрытия было больше возможностей для встреч и взаимодействий между видами, что увеличивало вероятность скрещивания. Моделирование также соответствовало известным эпизодам скрещивания, произошедшим около 78,000 120,000 и XNUMX XNUMX лет назад.

Чтобы лучше понять климатические факторы скрещивания, исследователи изучили, как изменилась растительность Евразии за последние 400,000 2 лет. Они обнаружили, что повышенный уровень COXNUMX в атмосфере и мягкие межледниковые условия вызвали расширение лесов умеренного пояса на запад в центральную Евразию, создав коридоры расселения неандертальцев на денисовские территории.

Одной из проблем, с которыми столкнулись исследователи, была оценка предпочтительных климатических условий для денисовцев, поскольку доступные данные ограничены. Однако они разработали новые статистические инструменты для учета известных наследственных связей между человеческими видами, что позволило им оценить потенциальную среду обитания денисовцев. Удивительно, но анализ показал, что северная Европа могла бы стать подходящей средой для денисовцев, помимо России и Китая.

Это исследование дает ценную информацию о взаимосвязи между изменением климата, изменениями среды обитания и генетической диверсификацией человека. Понимая эти исторические закономерности, исследователи смогут глубже изучить генетические следы скрещивания в различных популяциях и лучше понять наше общее происхождение.

Ссылка:

«Климатические сдвиги организовали события скрещивания гомининов по всей Евразии», Цзяоян Руан, Аксель Тиммерманн, Паскуале Райя, Кюнг-Сук Юн, Эльке Целлер, Алессандро Монданаро, Мирко Ди Феббраро, Даниэль Леммон, Сильвия Кастильоне и Марина Мельчионна, 10 августа 2023 г., Наука .

DOI: 10.1126/science.add4459.