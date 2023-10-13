Чип акустического улавливания позволяет манипулировать 3D-клетками в текущей жидкости

Исследователи из Сучжоуского института биомедицинской инженерии и технологий (SIBET) Китайской академии наук разработали чип акустического улавливания, который может захватывать клетки в трех измерениях (3D) внутри непрерывно текущей жидкости. Этот чип использует силу акустического излучения, генерируемую стоячей ультразвуковой волной, для манипулирования клетками без какого-либо контакта или вреда.

Чип создается путем прикрепления пьезоэлектрического пластинчатого преобразователя к пластине из кремниевого стекла с круглой полостью. Этот круглый резонатор служит резонансным блоком, возбуждаемым на частоте, обеспечивающей захват как в центральной плоскости, так и в направлении глубины.

Ультразвуковую стоячую волну можно разделить на два типа: стоячие объемные акустические волны (BAW), генерируемые объемным пьезоэлектрическим преобразователем, и стоячие поверхностные акустические волны (ПАВ), создаваемые монокристаллическим ниобатом лития (LiNbO3) с встречно-штыревыми электродами. SAW, несмотря на меньшую силу зажима по сравнению с BAW, часто используется для сортировки в текущей жидкости и расположения частиц в неподвижной жидкости из-за меньших затрат энергии.

Чип также использует акустический микропотоковый вихрь для улавливания клеток вблизи препятствий или микропузырьков. Эффективность улавливания можно повысить, изменив конструкцию микростолбов или других барьеров. Однако некоторые ловушки могут сталкиваться с трудностями при высвобождении частиц или обеспечении фиксированного положения для улавливания.

Эффективность улавливания зависит от силы захвата. Предыдущие эксперименты показали, что недостаточное давление улавливания приводит к захвату частиц статическими жидкостями или жидкостями с длительными скоростями. Чтобы решить эту проблему, исследователи создали стоячую звуковую волну внутри круговой микроструктуры чипа, зажимая клетки в середине камеры. Клетки у дна микроканала соединяются силой излучения, создаваемой в направлении глубины, что приводит к трехмерному удержанию клеток.

Чип продемонстрировал способность улавливать частицы микронного размера, движущиеся со скоростью мм/с, с силой на уровне наноньютонов (нН) и временем в миллисекундах (мс). Его можно использовать в различных приложениях биомедицинской инженерии, включая чипы органов, культуру клеток, рамановский анализ и захват наночастиц, благодаря бесконтактной и биосовместимой технологии улавливания.

источник:

– Це Ван, Шуай Хэ, Цзяньшэн Чен и др. Акустический трехмерный захват микрочастиц в текущей жидкости с помощью круглой полости. Датчики и исполнительные механизмы A: Физические.