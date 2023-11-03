CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Новый взгляд на шистосомоз: скрытая угроза пресноводным экосистемам Африки

ByВики Ставропулу

3 ноября, 2023
Новый взгляд на шистосомоз: скрытая угроза пресноводным экосистемам Африки

Шистосомоз, также известный как бильгарциоз, представляет собой забытую тропическую болезнь, от которой страдают миллионы людей во всем мире, причем значительное бремя приходится на Африку. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила шистосомоз в качестве приоритетного направления усилий по контролю и ликвидации из-за его широкого воздействия на общественное здравоохранение.

Хотя оригинальная статья была посвящена эпидемиологии и генетическим особенностям шистосомоза, новая статья призвана пролить свет на скрытую угрозу, существующую в пресноводных экосистемах Африки, особенно подчеркивая роль улиток-промежуточных хозяев в передаче заболевания.

Шистосомоз вызывают паразитические черви рода Schistosoma, которые передаются при контакте с загрязненными источниками пресной воды. Пресноводные улитки рода Bulinus выступают в роли промежуточных хозяев, позволяя паразитам завершить жизненный цикл. Эти улитки широко распространены в Африке и играют решающую роль в поддержании передачи шистосомоза.

Недавние исследования подчеркнули необходимость междисциплинарного подхода к эффективной борьбе с шистосомозом. Понимая экологию улиток-промежуточных хозяев и их взаимодействие с людьми и животными, мы можем разработать целевые меры, позволяющие разорвать цикл передачи. Это включает в себя реализацию мероприятий в области водоснабжения и санитарии, а также проведение регулярного мониторинга и наблюдения для выявления зон повышенного риска.

Более того, достижения молекулярной диагностики предоставили новые инструменты для выявления и мониторинга распространенности шистосомоза. Подходы мультиплексной ПЦР, которые могут одновременно выявлять виды шистосом человека и животных, открывают многообещающее направление для подхода «Единое здоровье» к борьбе с болезнями. Эти методы могут помочь нам понять динамику передачи и предоставить информацию для целенаправленных вмешательств как в популяциях людей, так и в отношении животных.

В заключение отметим, что шистосомоз остается серьезной проблемой общественного здравоохранения в пресноводных экосистемах Африки. Приняв целостный подход, включающий экологические, молекулярные и эпидемиологические аспекты, мы можем улучшить наше понимание болезни и разработать эффективные стратегии контроля и ликвидации.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое шистосомоз?

Шистосомоз, также известный как бильгарциоз, — забытое тропическое заболевание, вызываемое паразитическими червями рода Schistosoma. Это заболевание, передающееся через воду, от которого страдают миллионы людей во всем мире, особенно в Африке.

Как передается шистосомоз?

Шистосомоз передается при контакте с пресной водой, загрязненной личинками паразитических червей. Личинки выпускаются в воду зараженными улитками рода Bulinus. Когда люди вступают в контакт с загрязненной водой, личинки могут проникнуть через кожу и заразить человека-хозяина.

Каковы симптомы шистосомоза?

Симптомы шистосомоза варьируются в зависимости от стадии инфекции, но могут включать лихорадку, кашель, боль в животе, диарею, кровь в моче или стуле, а также поражение печени или мочевого пузыря в хронических случаях.

Как можно контролировать шистосомоз?

Усилия по борьбе с шистосомозом сосредоточены на снижении передачи инфекции посредством различных мер. К ним относятся обеспечение доступа к безопасной воде и улучшенным санитарным условиям, просвещение населения о рисках заражения, лечение инфицированных противопаразитарными препаратами и принятие мер по борьбе с улитками.

Существует ли вакцина от шистосомоза?

В настоящее время не существует лицензированной вакцины против шистосомоза. Тем не менее, ведутся обширные исследования по разработке эффективной вакцины, которая сможет обеспечить длительную защиту от этой болезни.

By Вики Ставропулу