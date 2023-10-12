Утечка охлаждающей жидкости на остановке российского модуля Международной космической станции

Утечка охлаждающей жидкости на российском модуле Международной космической станции (МКС), похоже, прекратилась через два дня после ее обнаружения. Утечка, начавшаяся 9 октября, не представляла никакой опасности для космонавтов на космической станции. Однако в качестве меры предосторожности НАСА отложило два запланированных выхода в открытый космос, пока они изучают ситуацию. Утечка была обнаружена с помощью камер в Центре управления полетами НАСА в Хьюстоне и подтверждена астронавтом Джасмин Могбели на борту МКС.

Утечка произошла на резервном радиаторе российского многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука», который изначально предназначался для другого российского модуля «Рассвет». Утечка не оказала влияния ни на экипаж, ни на работу космической станции, поскольку основной радиатор «Науки» по-прежнему работает нормально. Эта утечка является последней в серии утечек теплоносителя, произошедших на российском оборудовании МКС за последние месяцы. Причина этих утечек все еще расследуется, есть предположения о системной проблеме.

Аммиак используется для охлаждения систем МКС, поскольку они выделяют отходящее тепло. Охлаждающая жидкость циркулирует через холодные пластины и теплообменники, отводя тепло, а затем отдает тепло в пространство через радиаторы. Потекший радиатор на «Науке» будет отремонтирован, что позволит охлаждающей жидкости продолжить свою работу. Стоит отметить, что в прошлом были и другие инциденты с российским оборудованием на МКС, в том числе сбой программного обеспечения на «Науке», вызвавший кратковременную аварийную ситуацию, а также обнаруженная в корабле «Союз» дыра, которую позже залатали.

Планируется, что Международная космическая станция продолжит работу как минимум до 2030 года. Хотя напряженность между Россией и другими партнерами по МКС возросла из-за продолжающегося вторжения России в Украину, представители НАСА заявили, что отношения в отношении МКС остаются нормальными.

источник: Space.com, Живая наука