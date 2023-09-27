CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Астронавт НАСА и российские космонавты вернулись на Землю после рекордного года в космосе

ByРоберт Эндрю

сентябрь 27, 2023
Астронавт НАСА и российские космонавты вернулись на Землю после рекордного года в космосе

Трое исследователей космоса, в том числе астронавт НАСА Фрэнк Рубио, благополучно вернулись на Землю, проведя в космосе чуть больше года. Рубио вместе с российскими космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным приземлился в отдаленном районе Казахстана внутри капсулы «Союз». Это длительное пребывание установило новый рекорд самого продолжительного космического полета США.

Миссия троицы должна была продлиться 180 дней, но из-за непредвиденных обстоятельств была продлена до 371 дня. Их первоначальный автомобиль пострадал от космического мусора, что привело к потере всей охлаждающей жидкости. Опасаясь возможного перегрева, было принято решение вернуть их на Землю с использованием запасной капсулы «Союз». Этот несчастный случай со стыковкой также помешал им стать свидетелями важных семейных вех, таких как завершение военного образования их детей.

Рубио, армейский врач и пилот вертолета, признал, что провести такое долгое время в космосе оказалось психологически сложнее, чем он ожидал. Он выразил волнение по поводу воссоединения со своей женой и детьми, заявив, что «объятия моей жены и детей будут иметь первостепенное значение, и я, вероятно, сосредоточусь на этом в течение первых нескольких дней».

Возвращение Рубио и его товарищей по экипажу было встречено поздравительными словами от нового командира Международной космической станции Андреаса Могенсена. Однако, возможно, пройдет некоторое время, прежде чем состоится еще одна рекордная миссия, поскольку НАСА в настоящее время не планирует проводить больше миссий продолжительностью в год.

Эта миссия стала первым космическим полетом Рубио и Петелина, а Прокопьев провел два длительных пребывания на космической станции. С момента запуска в сентябре прошлого года этот экипаж преодолел впечатляющие 157 миллионов миль и облетел вокруг земного шара почти 6,000 раз.

источники:
- Ассошиэйтед Пресс
- НАСА

By Роберт Эндрю

Похожие темы

Наука

НАСА откладывает запуск миссии Psyche Asteroid для обновления конфигурации двигателя

сентябрь 29, 2023 Габриэль Бота
Наука

Открытие окаменелости древней морской черепахи дает представление об истории эволюции

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Понимание файлов cookie и политики конфиденциальности

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Наука

НАСА откладывает запуск миссии Psyche Asteroid для обновления конфигурации двигателя

сентябрь 29, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Открытие окаменелости древней морской черепахи дает представление об истории эволюции

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Понимание файлов cookie и политики конфиденциальности

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Разливы древних рек на Гангской равнине дают представление о будущих супернаводнениях

сентябрь 29, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев