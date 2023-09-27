Астронавт НАСА и российские космонавты вернулись на Землю после рекордного года в космосе

Трое исследователей космоса, в том числе астронавт НАСА Фрэнк Рубио, благополучно вернулись на Землю, проведя в космосе чуть больше года. Рубио вместе с российскими космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным приземлился в отдаленном районе Казахстана внутри капсулы «Союз». Это длительное пребывание установило новый рекорд самого продолжительного космического полета США.

Миссия троицы должна была продлиться 180 дней, но из-за непредвиденных обстоятельств была продлена до 371 дня. Их первоначальный автомобиль пострадал от космического мусора, что привело к потере всей охлаждающей жидкости. Опасаясь возможного перегрева, было принято решение вернуть их на Землю с использованием запасной капсулы «Союз». Этот несчастный случай со стыковкой также помешал им стать свидетелями важных семейных вех, таких как завершение военного образования их детей.

Рубио, армейский врач и пилот вертолета, признал, что провести такое долгое время в космосе оказалось психологически сложнее, чем он ожидал. Он выразил волнение по поводу воссоединения со своей женой и детьми, заявив, что «объятия моей жены и детей будут иметь первостепенное значение, и я, вероятно, сосредоточусь на этом в течение первых нескольких дней».

Возвращение Рубио и его товарищей по экипажу было встречено поздравительными словами от нового командира Международной космической станции Андреаса Могенсена. Однако, возможно, пройдет некоторое время, прежде чем состоится еще одна рекордная миссия, поскольку НАСА в настоящее время не планирует проводить больше миссий продолжительностью в год.

Эта миссия стала первым космическим полетом Рубио и Петелина, а Прокопьев провел два длительных пребывания на космической станции. С момента запуска в сентябре прошлого года этот экипаж преодолел впечатляющие 157 миллионов миль и облетел вокруг земного шара почти 6,000 раз.

источники:

- Ассошиэйтед Пресс

- НАСА