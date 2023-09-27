Астронавт и космонавты вернулись на Землю после годичного пребывания в космосе

Астронавт НАСА и двое российских космонавтов благополучно вернулись на Землю, проведя в космосе чуть больше года. Это длительное пребывание установило новый рекорд самого продолжительного космического полета США. Трио приземлилось в отдаленном районе Казахстана, спустившись на капсуле «Союз», которая заменила их первоначальный корабль, который был поврежден космическим мусором и потерял всю охлаждающую жидкость во время стыковки с Международной космической станцией.

Первоначально предполагалось, что миссия продлится 180 дней, но пребывание американского астронавта Фрэнка Рубио и его российских коллег Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина было продлено до 371 дня. Это превзошло предыдущий рекорд, установленный астронавтом НАСА Марком Ванде Хеем за один космический полет. Мировой рекорд по продолжительности космического полета до сих пор принадлежит России: его продолжительность 437 дней была установлена ​​в середине 1990-х годов.

Запасная капсула «Союз» была запущена в феврале, поскольку инженеры заподозрили, что кусок космического мусора пробил радиатор оригинальной капсулы, что вызвало опасения по поводу перегрева и потенциальной опасности для пассажиров. К сожалению, до этого месяца не было другого корабля «Союз», который мог бы запустить новый экипаж, а это означает, что замена прибыла только две недели назад.

Во время пребывания в космосе г-н Рубио, армейский врач и пилот вертолета, пропустил важные семейные события, такие как окончание его детей Военно-морской академии и отъезд в Вест-Пойнт. Он признал, что психологический аспект столь длительного пребывания в космосе оказался сложнее, чем ожидалось.

Теперь, когда они благополучно вернулись на Землю, г-н Рубио выразил желание воссоединиться со своей женой и детьми. Он может какое-то время удерживать рекорд самого продолжительного космического полета в США, поскольку НАСА в настоящее время не планирует проводить больше годовых миссий.

В целом с момента запуска из Казахстана в сентябре прошлого года весь экипаж преодолел впечатляющие 157 миллионов миль и совершил почти 6,000 витков вокруг Земли.

Источник: BBC News (URL-адреса источников не указаны)