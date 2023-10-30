Вырубка лесов в бассейне Амазонки: волновой эффект на потепление климата

Недавнее исследование, проведенное британскими и бразильскими учеными, показало, что вырубка тропических лесов Амазонки имеет далеко идущие последствия для потепления климата. Под руководством доктора Эдварда Батта из Университета Лидса исследователи обнаружили, что вырубка тропических лесов Амазонки не только приводит к немедленному потеплению в окрестностях, но и влияет на поверхность суши на расстоянии до 100 километров.

В исследовании под названием «Обезлесение Амазонки вызывает сильное региональное потепление» использовались спутниковые данные и анализировались 3.7 миллиона мест в бассейне Амазонки. Результаты показали четкую корреляцию между вырубкой лесов и повышением температуры. В районах с незначительной вырубкой лесов среднее изменение температуры суши за 20-летний период составило 0.3°C. Однако в местах как с локальной, так и с региональной вырубкой лесов средняя температура выросла на значительные 4.4°C.

Эти результаты имеют важные последствия для 30 миллионов человек, живущих в бассейне Амазонки, многие из которых уже подвергаются опасному уровню жары. Если вырубка лесов продолжится нынешними темпами, региональное потепление, вызванное исчезновением лесов Амазонки, усугубит и без того тревожные климатические условия и создаст дополнительные угрозы для местных сообществ.

Исследователи также исследовали будущие последствия вырубки лесов в Амазонии. Они исследовали два сценария: один, когда вырубка лесов происходит бесконтрольно и охраняемые территории не сохраняются, и другой, когда принимаются некоторые защитные меры. Результаты показали, что сокращение вырубки лесов будет иметь существенный охлаждающий эффект, особенно в районах с высокими темпами исчезновения лесов.

Защита тропических лесов не только борется с глобальным изменением климата, но и приносит значительные выгоды на местном, региональном и национальном уровнях. Сокращая темпы вырубки лесов, мы можем смягчить тепловой стресс, защитить сельское хозяйство и сохранить хрупкий баланс экосистемы Амазонки.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что такое вырубка лесов?

Вырубка лесов означает окончательное вырубку деревьев и растительности на лесной территории, часто для того, чтобы освободить место для сельскохозяйственной деятельности, добычи полезных ископаемых или городского развития.

2. Как вырубка лесов способствует изменению климата?

Вырубка лесов нарушает углеродный цикл и увеличивает концентрацию парниковых газов в атмосфере, что приводит к глобальному потеплению и изменению климата.

3. Каковы последствия вырубки лесов в Амазонии?

Последствия вырубки лесов в Амазонии включают потерю биоразнообразия, эрозию почвы, нарушение водного цикла и увеличение выбросов углерода. Как показало недавнее исследование, это также приводит к региональному и дальнему потеплению климата.

4. Как можно уменьшить вырубку лесов в Амазонии?

Усилия по сокращению вырубки лесов в бассейне Амазонки включают введение строгих правил, защиту земель коренных народов, продвижение устойчивых методов землепользования и поддержку местных сообществ в устойчивой экономической деятельности.

(Источник: Университет Лидса – Phys.org)