Величественные долины Маринерис: марсианский эквивалент Гранд-Каньона

Завораживающее видео, опубликованное Европейским космическим агентством (ЕКА), демонстрирует впечатляющие просторы Валлес Маринерис на Марсе, колоссального каньона, охватывающий ошеломляющие 2,500 миль в диаметре. Валлес Маринерис, получивший название «эквивалент Гранд-Каньона Земли» на Красной планете, представляет собой зрелище, на которое стоит посмотреть.

Видео переносит зрителей на захватывающую эстакаду над Noctis Labyrinthus, или «лабиринтом ночи», сегментом долины Маринерис, протяженностью более 740 миль. Эта уникальная сеть крутых долин окружена высокими вулканами, которые, как предполагают ученые, сыграли решающую роль в формировании этих необычных каньонов. Их исследования показывают, что эти вулканы вызвали растяжение и растрескивание марсианской коры миллиарды лет назад.

Эти захватывающие кадры были созданы с использованием усовершенствованных стереоизображений региона, снятых орбитальным аппаратом ЕКА Mars Express, которые легко интегрированы с существующими топографическими данными. Масштабы Валлес Маринерис поистине ошеломляют. С некоторыми долинами шириной до 18.6 миль и захватывающей дух глубиной в 3.7 мили, он представляет собой Большой Каньон Земли, который простирается на 18 миль в поперечнике и достигает глубины до 1.1 мили.

Марсианский ландшафт в долине Маринерис отмечен колоссальными оползнями, в результате которых части стен каньона обрушиваются, а огромное количество песка растекается по дну долины. Примечательно, что один из этих оползней, наблюдаемый орбитальным аппаратом НАСА «Викинг», простирается на удивительные 25 миль по дну долины.

Помимо оползней, безжалостные марсианские ветры создали в этом регионе впечатляющие песчаные дюны, добавляя потустороннюю красоту Долины Маринерис.

Многое в Валлес Маринерис до сих пор остается загадкой. Хотя образование Большого Каньона Земли можно объяснить эрозионной силой реки Колорадо, марсианский эквивалент в первую очередь возник в результате тектонических разломов в коре планеты. Тем не менее, ученые предполагают, что вода могла сыграть роль в формировании ландшафта каньона миллиарды лет назад.

Захватывающие изображения, предоставленные орбитальным аппаратом Mars Express ЕКА, позволяют нам восхищаться огромными размерами и сложными деталями Долины Маринерис, давая представление об увлекательной геологической истории величественных каньонов Красной планеты.

Источник: Европейское космическое агентство (ЕКА), НАСА.