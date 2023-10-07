Ученые создали и стабилизировали редкий заряженный ион золота для новых применений

Ученые из Стэнфордского университета, Калифорнийского университета в Беркли и Университета Макгилла в Канаде успешно создали и стабилизировали редкую заряженную разновидность золота под названием Au2+. Этот прорыв открывает ряд новых применений для этого интригующего элементарного металла.

Уникальные характеристики атомов золота с их большим положительным зарядом обусловлены большим количеством протонов в их ядрах. Эти силы в сочетании с эффектами специальной теории относительности на их ускорение делают определенные расположения электронов более вероятными, чем другие. В результате потеря одного или трех электронов встречается чаще, чем потеря двух.

Чтобы стабилизировать ионы Au2+, химики заключили их в кристаллический материал под названием галогенид-перовскит, который обычно используется в солнечных панелях и электронных устройствах. Особая конфигурация элементов в кристалле сохранила уникальное состояние ионов Au2+. Используя формулу, содержащую соль хлорида цезия, хлорид Au3+, воду, соляную кислоту и небольшое количество витамина С, ученые смогли превратить ионы Au3+ в Au2+ посредством донорства электрона.

Золото известно своей пластичностью и устойчивостью к химическим реакциям, что делает его желательным элементом для различных применений. После открытия стабильной формы Au2+ дальнейшие исследования будут сосредоточены на изучении его оптических и электронных характеристик. Эти характеристики потенциально могут быть изменены и использованы в таких областях, как электроника.

Успешный синтез стабильного перовскита Au2+ поначалу был встречен учеными с удивлением. Однако теперь они с нетерпением ждут возможности изучить возможности, предлагаемые этим новым материалом. Исследование опубликовано в журнале Nature Chemistry.

источники:

– Линдквист и др., Nature Chemistry, 2023 г.