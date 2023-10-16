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Mars Express продемонстрировал потрясающий пролет над Ноктисом Лабиринтом

ByМамфо Брешиа

Октябрь 16, 2023
Mars Express продемонстрировал потрясающий пролет над Ноктисом Лабиринтом

Исследователи давно хотели изучить тайны Марса поближе, и теперь, благодаря космическому кораблю «Марс-Экспресс», мы можем увидеть впечатляющий ландшафт планеты. Используя тысячи изображений, снятых камерами, Mars Express создал захватывающую анимацию одного из самых интригующих регионов Марса: Лабиринта Ноктиса, также известного как «Лабиринт Ночи».

Ноктис Лабиринт — это система долин, расположенных между марсианскими Долинами Маринерис и массивными вулканами выступа Тарсис. Этот изломанный ландшафт простирается почти на 1,200 километров и предлагает заманчивое представление о том, с чем могут столкнуться будущие исследователи. Образование Noctis Labyrinthus можно отнести к возвышению Тарсис, где вулканическая активность вызвала выгибание окружающей территории, что привело к тектоническим напряжениям и образованию глубоких траншей, называемых «грабенами».

Пролет над Ноктисом Лабиринтом похож на путешествие во времени. Самые высокие плато в анимации представляют собой первоначальный уровень поверхности, давая представление о том, как выглядел Марс до того, как тектоническая активность и эрозия взяли свое. Пересекающиеся каньоны и долины, хоть и небольшие на вид, имеют ширину до 30 км и глубину до XNUMX км. Оползни также происходили на протяжении тысячелетий, охватывая старые участки поверхности и еще больше усложняя регион.

Анимация показывает наличие больших полей дюн, образованных марсианскими ветрами, разносящими песок по поверхности. Эта эстакада демонстрирует миллионы лет геологической истории, подобно полету над Гранд-Каньоном Земли с целью изучения его сложных зон сквозных разломов.

Для создания этой потрясающей эстакады потребовалось объединение множества отдельных изображений, сделанных во время восьми витков Mars Express. Эти изображения были объединены с топографическими данными, полученными на основе цифровой модели местности, в результате чего получился реалистичный трехмерный ландшафт. Каждая секунда видео состоит из 50 кадров, отображаемых по заранее заданному пути камеры.

Видео не только раскрывает древнюю историю Марса, но и отражает историю самого Марс-Экспресса. Вступительные титры были созданы с использованием недавней глобальной цветной мозаики Марса за 20 лет, подчеркивающей как выдающиеся достижения миссии, так и развивающийся характер нашего понимания Красной планеты.

В заключение, эта захватывающая анимация полета Ноктиса Лабиринта от Mars Express дает представление о чудесах, которые ждут будущих исследователей Марса. Видео предлагает уникальный взгляд на геологическое прошлое планеты и демонстрирует впечатляющие возможности космического корабля «Марс-Экспресс» в съемке и визуализации красоты нашей соседней планеты.

Определения:
– Лабиринт Ноктиса: система долин, расположенных между Валлес Маринерис и выступом Тарсис на Марсе.
– Выступ Тарсиды: вулканическое плато на Марсе, на котором расположены несколько массивных вулканов.
– Грабены: образования, похожие на траншеи, образовавшиеся в результате истончения и расширения коры планеты.
– Модель местности: трехмерное представление поверхности небесного тела, основанное на таких данных, как высота и топография.

источники:
Вселенная сегодня. (без даты). «Марс-Экспресс» совершил потрясающий пролет над Ноктисом Лабиринтом. Получено из [источник].

By Мамфо Брешиа

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