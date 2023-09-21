Почему митохондриальная ДНК передается от матери

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Genetics, пролило свет на причину, по которой митохондриальная ДНК (мтДНК) в основном передается от матери к потомству. Митохондрии, известные как электростанции клеток, производят энергию, необходимую для клеточных функций. Эта органелла полностью создана по генетическому рецепту, обнаруженному в ДНК матери, при этом мтДНК отца не играет никакой роли.

Исследования, проведенные на сперматозоидах человека, не обнаружили интактной мтДНК до оплодотворения, что указывает на то, что мужская мтДНК отсутствует в митохондриях. Авторы исследования пришли к выводу, что сперматозоиды человека лишены мтДНК и что у млекопитающих митохондриальный геном в основном наследуется от матери.

Одним из возможных объяснений этого явления является более высокая частота мутаций митохондриального генома по сравнению с ядерным геномом. Во время деления клеток митохондрии распределяются между дочерними клетками случайным образом, что может привести к тому, что некоторые клетки получат неадекватные митохондрии. Это может привести к увеличению количества мутаций и расщеплений мтДНК. Сперматозоиды имеют ограниченную продолжительность жизни и должны потреблять большое количество энергии, чтобы достичь яйцеклетки для оплодотворения. Присутствие мтДНК в сперматозоидах может накапливать мутации из-за их быстрого потребления энергии.

Напротив, яйцеклетки не полагаются на собственные митохондрии для получения энергии. Они получают энергию от соседних клеток, что позволяет им сохранять здоровую мтДНК для передачи будущим поколениям. Это объясняет, почему преобладает материнское наследование мтДНК.

Хотя это исследование дает представление о материнской наследственности мтДНК, оно не объясняет редкие случаи, когда передача мтДНК происходит от обоих родителей. Однако эти результаты могут помочь в понимании нарушений фертильности, которые могут передаваться через яйцеклетки или сперматозоиды. Кроме того, недавние достижения в области митохондриальной заместительной терапии позволили родить детей с ДНК трех разных людей, что подчеркивает возможность целевых мутаций и генетических заболеваний. Несмотря на жизненно важную роль мтДНК в жизни, еще многое предстоит узнать о ее происхождении и функциях.

Источники: Природная генетика.