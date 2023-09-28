Астрофотограф заснял редкий огненный шар, врезавшийся в Юпитер

Резюме: Астрофотограф-любитель Тадао Осуги недавно зафиксировал редкий огненный шар, столкнувшийся с Юпитером, что дало ценную информацию об истории и эволюции Солнечной системы. Взрыв, предположительно вызванный столкновением астероида или кометы с атмосферой Юпитера, был заснят Осуги на видео. Гравитационное притяжение Юпитера делает его уникальным инструментом для изучения таких явлений, поскольку современные телескопы не могут напрямую наблюдать эти космические камни. Эти вспышки на Юпитере дают представление о бурных процессах, которые происходили в первые дни существования нашей Солнечной системы.

Астрофотографу Тадао Осуги посчастливилось стать свидетелем и задокументировать яркую вспышку на поверхности Юпитера во время фотографирования с помощью астрономического телескопа в своей домашней наблюдательной комнате. Предполагается, что вспышка возникла в результате столкновения с метеоритом или подобным объектом. Видеоматериалы Осуги, записанные с высокой частотой кадров, предоставляют ученым массу ценных данных для изучения.

Доктор Ко Аримацу, астроном из Киотского университета, объясняет, что даже самые современные телескопы не могут напрямую наблюдать космические камни, вызывающие эти взрывы на Юпитере. Огромная гравитация газового гиганта притягивает эти объекты, что приводит к столкновениям, которые можно наблюдать и изучать. Это делает Юпитер бесценным инструментом для понимания подобных событий.

Эти редкие огненные шары на Юпитере открывают ученым возможность увидеть бурные процессы, которые сформировали раннюю Солнечную систему. Каждая вспышка дает представление об истории и формировании нашего небесного окружения. По мнению Ли Флетчера, планетолога из Университета Лестера, это сродни наблюдению за планетарной эволюцией в действии.

Хотя захват Осуги не оставил после себя видимого поля обломков, подобного тому, которое наблюдалось в 1994 году, он все еще способствует нашим знаниям о бомбардировке планет-гигантов астероидами и кометами. Доктор Флетчер предполагает, что все планеты-гиганты в нашей Солнечной системе, вероятно, будут подвергаться бомбардировке такими объектами. Однако еще многое предстоит узнать о кометах, бомбардирующих не только Юпитер, но и Сатурн, Уран и Нептун.

Преданность астрономов-любителей, таких как Осуги, имеет решающее значение для постоянного научного изучения этих явлений. Имея ограниченный доступ к большим профессиональным телескопам, астрономы по всему миру играют жизненно важную роль в захвате и документировании случайных вспышек на Юпитере и других небесных телах.

источники:

- Нью-Йорк Таймс