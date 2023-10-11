Альтернативный метод сокращает время расчета при моделировании спектра поглощения

Альтернативный метод расчета был разработан физиком Тарсиусом Насименто Рамосом и его командой, чтобы сократить время, необходимое для компьютерного моделирования спектров поглощения. Метод, известный как INDO/S (промежуточное пренебрежение дифференциальным перекрытием со спектроскопической параметризацией), предлагает более эффективный и экономически выгодный подход по сравнению с доминирующим в настоящее время методом теории функционала плотности (DFT).

Моделирование является важным инструментом в изучении молекул с высокой вероятностью поглощения фотонов низкой энергии. Эти молекулы имеют широкий спектр применений, включая микроскопию высокого разрешения, хранение данных и медицинское лечение. Однако моделирование больших молекул требует значительных вычислительных мощностей, на обработку которых часто уходят дни или даже месяцы.

Метод INDO/S, хотя и считается приближенным по своей природе, оказался весьма эффективным при теоретических исследованиях крупномолекулярных соединений. Заменив трудоемкие вычисления табличными значениями, полученными на основе экспериментальных спектроскопических данных, этот метод значительно сократил время вычислений примерно до четырех часов на обычном компьютере.

Рамос и его команда использовали метод INDO/S для изучения спектров одно- и двухфотонного поглощения большой молекулы, полученной из стильбена. Молекула, состоящая из более чем 200 атомов углерода, кислорода и водорода, представляла собой уникальные проблемы из-за своей гибкости и свойств изменять форму.

Охарактеризовав спектры поглощения этих молекул на микроскопическом уровне, исследователи обнаружили, что полуэмпирический метод INDO/S наиболее подходит для прогнозирования абсорбционных свойств крупных молекул в растворе. Эти результаты имеют важное значение для молекулярных инженеров, стремящихся разрабатывать новые соединения с большей эффективностью в различных приложениях.

Одним из ключевых преимуществ двухфотонного поглощения является его высокое пространственное разрешение, что делает его пригодным для микроскопической визуализации глубоких тканей с минимальным повреждением окружающих структур. Кроме того, двухфотонное поглощение позволяет создавать точные трехмерные структуры для хранения данных с высокой плотностью кодирования по объему.

Данное исследование представляет собой значительный шаг вперед в области компьютерного моделирования спектров поглощения и открывает новые возможности для компьютерных исследований сложных молекулярных систем.

источники:

- Журнал химической физики

– Агентство FAPESP