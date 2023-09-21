AlphaMissense: новая модель искусственного интеллекта для прогнозирования вариантов миссенса

Исследователи разработали революционную модель искусственного интеллекта под названием AlphaMissense, которая точно предсказывает и характеризует патогенность миссенс-вариантов всего протеома человека на уровне замены одной аминокислоты. Эта модель представляет собой адаптацию высокоточной модели структурирования белка AlphaFold (AF) с дополнительными архитектурными модификациями.

Миссенс-варианты — это генетические изменения, которые влияют на белки путем изменения аминокислотной последовательности. Хотя лишь небольшой процент этих вариантов был классифицирован как патогенный или доброкачественный, точное прогнозирование их функций имеет решающее значение для понимания заболеваний и разработки таргетной терапии. Однако существующие прогностические модели имеют ограничения, которые снижают их эффективность в точном определении значимости этих вариантов.

AlphaMissense преодолевает эти проблемы, используя способность AlphaFold понимать множественное выравнивание последовательностей (MSA) и изучать эволюционные ограничения на основе связанных последовательностей. Модель обучается с помощью слабых меток, таких как доброкачественные варианты и гипотетические патогенные варианты, чтобы смягчить предвзятость курирования человека. Он превосходит существующие модели, обученные на клинических базах данных, и демонстрирует значительные улучшения в прогнозировании патогенности конкретных генов, связанных с заболеванием.

Одной из примечательных особенностей AlphaMissense является ее способность улавливать различия в эффекте отдельных вариантов внутри эволюционно ограниченных областей. Модель также учитывает структуру белка и распределение аминокислот, что делает прогнозы согласующимися с известными биологическими принципами.

Чтобы проверить точность AlphaMissense, исследователи провели обширное тестирование вариантов миссенс из базы данных ClinVar. Модель достигла высокой площади под кривой оператора приемника (auROC) и продемонстрировала превосходные характеристики по сравнению с другими моделями.

Выпуск AlphaMissense предоставляет исследовательскому сообществу бесценные ресурсы, включая прогнозы миссенс-вариантов, прогнозы патогенности на уровне генов, а также прогнозы для всех возможных миссенс-вариантов и аминокислотных замен. Эти ресурсы будут способствовать дальнейшим исследованиям функционального значения миссенс-вариантов и способствовать прогрессу в генетических исследованиях.

В целом, AlphaMissense представляет собой значительный прорыв в прогнозировании эффектов миссенс-вариантов и потенциально может улучшить наше понимание генетических заболеваний и улучшить клиническую диагностику и терапию.

источники:

– Статья: [Название и URL-адрес исходной статьи]

– Исследование AlphaMissense: [ссылка на журнал]