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Новое исследование подтверждает, что гравитация влияет на антиматерию так же, как и на материю

ByМамфо Брешиа

сентябрь 27, 2023
Новое исследование подтверждает, что гравитация влияет на антиматерию так же, как и на материю

Недавнее исследование, проведенное коллаборацией ALPHA на Фабрике антиматерии ЦЕРН, дало существенное представление о поведении антиматерии в присутствии гравитации. Исследование, опубликованное в журнале Nature, показывает, что в пределах точности эксперимента атомы антиводорода, состоящие из позитрона, вращающегося вокруг антипротона, падают на Землю так же, как и их материальные аналоги.

Это исследование является важной вехой в области исследования антивещества, поскольку это первый эксперимент, в котором непосредственно наблюдается гравитационное воздействие на движение антивещества. Джеффри Хангст, представитель ALPHA, описывает важность исследования, заявляя: «В физике вы ничего не узнаете, пока не увидите это. Это первый прямой эксперимент, в котором действительно наблюдалось гравитационное воздействие на движение антиматерии. Это важная веха в изучении антиматерии, которая до сих пор озадачивает нас из-за ее очевидного отсутствия во Вселенной».

Гравитация, самая слабая из четырех фундаментальных сил природы, является силой притяжения между объектами с массой. Атомы антиводорода, будучи электрически нейтральными и стабильными, представляют собой идеальную систему для изучения гравитационного поведения антиматерии.

Коллаборация АЛЬФА производит атомы антиводорода, используя отрицательно заряженные антипротоны и положительно заряженные позитроны. Антипротоны производятся и замедляются в установках АД и ЕЛЕНА Фабрики антивещества, а позитроны накапливаются из источника натрия-22. Образующиеся атомы антиводорода, нейтральные, но слегка магнитные, удерживаются в магнитной ловушке, чтобы предотвратить контакт с веществом и аннигиляцию.

Исследователи создали вертикальный аппарат под названием ALPHA-g, который позволил им измерить вертикальные положения, в которых атомы антиводорода аннигилируют с веществом. Аппарат позволял измерять влияние гравитации на атомы после выключения магнитного поля ловушки.

В ходе своих экспериментов команда АЛЬФА обнаружила, что ускорение атомов антиводорода соответствует силе гравитации между веществом и Землей. Исследование включало несколько испытаний с различными значениями дополнительного магнитного поля для оценки воздействия на гравитацию. Результаты показывают, что в пределах точности эксперимента антиматерия и материя испытывают одинаковую гравитационную силу.

Следующим шагом команды будет как можно более точное измерение ускорения атомов антиводорода. В будущих экспериментах они планируют применить лазерное охлаждение атомов антиводорода, что, как ожидается, повысит точность их измерений.

Исследование, проведенное коллаборацией ALPHA на Фабрике антиматерии ЦЕРН, расширяет наше понимание свойств и поведения антиматерии. Это часть текущих усилий ЦЕРН по изучению и производству антиматерии, а другие эксперименты также направлены на измерение гравитационного ускорения атомной антиматерии.

источники:
– Природа (ссылка на статью)
– Фабрика антиматерии ЦЕРН

By Мамфо Брешиа

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