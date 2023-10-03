Атомы антиводорода падают на Землю так же, как и материя, показало исследование

Физики из Университета Суонси, входящие в коллаборацию АЛЬФА в ЦЕРН, сделали революционное открытие, согласно которому атомы антиводорода падают на Землю так же, как и их материальные аналоги. Это открытие, опубликованное в журнале Nature, приближает ученых на один шаг к пониманию одной из самых важных проблем физики.

Атомы антиводорода создаются путем объединения отрицательно заряженных антипротонов с положительно заряженными позитронами. Эти атомы, нейтральные, но слегка магнитные, затем улавливаются с помощью магнитного поля, чтобы предотвратить их аннигиляцию при контакте с веществом.

Используя вертикальную установку под названием ALPHA-g, исследователи смогли измерить положения, в которых атомы антиводорода аннигилировали с веществом после выключения магнитного поля. Команда выпустила группы из примерно 100 атомов, по одной группе за раз, и заметила, что около 20% атомов вышли через верхнюю часть ловушки, а 80% вышли через нижнюю часть из-за силы гравитации.

Путем многочисленных повторных экспериментов с разными значениями магнитного поля исследователи обнаружили, что ускорение атома антиводорода соответствует силе гравитационного притяжения между материей и Землей. Эти результаты подтверждают общую теорию относительности Альберта Эйнштейна, которая утверждает, что объекты падают на Землю одинаково, независимо от их состава.

Успешное наблюдение влияния гравитации на антивещество является важной вехой в атомной физике и открывает новые возможности для будущих исследований. Дальнейшие измерения с повышенной точностью потенциально могли бы выявить даже незначительные различия между материей и антиматерией, предоставив ценную информацию о нехватке антиматерии во Вселенной.

Профессор Нильс Мэдсен из Университета Суонси выразил восторг по поводу их вклада в это революционное открытие, подчеркнув важность строгих измерений для понимания работы Вселенной. Профессор Стефан Эрикссон, также из Университета Суонси, подчеркнул важность этого открытия для проверки теории Эйнштейна и раскрытия тайн, окружающих антиматерию.

Исследовательская работа под названием «Наблюдение влияния гравитации на движение антиматерии» дает глубокое понимание экспериментального процесса и результатов.

источники:

– Природа (Журнал)