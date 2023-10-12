Ученые из Университета Лидса провели исследование, которое показало, что почти половина шельфовых ледников Антарктиды сократилась за последние 25 лет, и основной причиной этого, вероятно, является антропогенное глобальное потепление. Из 162 шельфовых ледников, окружающих континент, 71 уменьшился в объеме, выбросив в океаны 7.5 триллионов тонн талой воды. Шельфовые ледники на западной стороне Антарктиды, подверженной воздействию теплой воды, значительно уменьшились в размерах, тогда как ледники на восточной стороне, защищенные холодной водой у побережья, либо остались прежними, либо увеличились в объеме. Чистая потеря льда составляет 7.5 триллионов тонн.

В исследовании, опубликованном в журнале Scientific Advances, использовалось более 100,000 2 спутниковых радиолокационных изображений для оценки состояния шельфовых ледников. Было обнаружено, что на западной стороне Антарктиды температура воды на морском дне выше, около XNUMX°C, что достаточно тепло, чтобы растопить лед над ним. С другой стороны, на восточной стороне температура моря ниже.

Сокращение шельфовых ледников будет иметь серьезные последствия для глобальной циркуляции океана, действуя как «конвейер», перемещающий питательные вещества, тепло и углерод. Таяние льда добавляет пресную воду к соленой океанской воде, в результате чего она становится легче и медленнее тонет, ослабляя систему циркуляции. Исследование также показало, что почти половина шельфовых ледников сокращается без каких-либо признаков восстановления, вопреки ожиданиям, что они пройдут циклы сокращения с последующим возобновлением роста.

Доктор Бенджамин Дэвисон, ведущий исследователь исследования, предполагает, что антропогенное глобальное потепление, вероятно, является основной причиной таяния льда. Если бы потеря произошла из-за естественных изменений климата, на западных шельфовых ледниках были бы признаки отрастания льда.

Шельфовые ледники играют решающую роль в замедлении потока льда с ледников в океаны. Когда шельфовые ледники ослабевают или уменьшаются в размерах, скорость потери льда ледниками увеличивается. Примечательно, что на шельфовом леднике Гетца произошла самая большая потеря льда: за период исследования было потеряно 1.9 триллиона тонн. Большая часть этих потерь произошла из-за таяния у подножия шельфового ледника, а не из-за отела.

В то время как исследование подчеркивает постоянное истощение шельфовых ледников из-за таяния и откалывания, на шельфовом леднике Эймери на восточной стороне Антарктиды фактически появилось 1.2 триллиона тонн льда из-за более холодных условий. Это исследование обеспечивает базовую меру для отслеживания будущих изменений по мере того, как климат продолжает нагреваться.

источники:

– Исследование, проведенное исследователями из Университета Лидса.

– Опубликовано в журнале Scientific Advances.