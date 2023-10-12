CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Почти половина шельфовых ледников Антарктиды сократилась за последние 25 лет

ByГабриэль Бота

Октябрь 12, 2023
Почти половина шельфовых ледников Антарктиды сократилась за последние 25 лет

Ученые из Университета Лидса провели исследование, которое показало, что почти половина шельфовых ледников Антарктиды сократилась за последние 25 лет, и основной причиной этого, вероятно, является антропогенное глобальное потепление. Из 162 шельфовых ледников, окружающих континент, 71 уменьшился в объеме, выбросив в океаны 7.5 триллионов тонн талой воды. Шельфовые ледники на западной стороне Антарктиды, подверженной воздействию теплой воды, значительно уменьшились в размерах, тогда как ледники на восточной стороне, защищенные холодной водой у побережья, либо остались прежними, либо увеличились в объеме. Чистая потеря льда составляет 7.5 триллионов тонн.

В исследовании, опубликованном в журнале Scientific Advances, использовалось более 100,000 2 спутниковых радиолокационных изображений для оценки состояния шельфовых ледников. Было обнаружено, что на западной стороне Антарктиды температура воды на морском дне выше, около XNUMX°C, что достаточно тепло, чтобы растопить лед над ним. С другой стороны, на восточной стороне температура моря ниже.

Сокращение шельфовых ледников будет иметь серьезные последствия для глобальной циркуляции океана, действуя как «конвейер», перемещающий питательные вещества, тепло и углерод. Таяние льда добавляет пресную воду к соленой океанской воде, в результате чего она становится легче и медленнее тонет, ослабляя систему циркуляции. Исследование также показало, что почти половина шельфовых ледников сокращается без каких-либо признаков восстановления, вопреки ожиданиям, что они пройдут циклы сокращения с последующим возобновлением роста.

Доктор Бенджамин Дэвисон, ведущий исследователь исследования, предполагает, что антропогенное глобальное потепление, вероятно, является основной причиной таяния льда. Если бы потеря произошла из-за естественных изменений климата, на западных шельфовых ледниках были бы признаки отрастания льда.

Шельфовые ледники играют решающую роль в замедлении потока льда с ледников в океаны. Когда шельфовые ледники ослабевают или уменьшаются в размерах, скорость потери льда ледниками увеличивается. Примечательно, что на шельфовом леднике Гетца произошла самая большая потеря льда: за период исследования было потеряно 1.9 триллиона тонн. Большая часть этих потерь произошла из-за таяния у подножия шельфового ледника, а не из-за отела.

В то время как исследование подчеркивает постоянное истощение шельфовых ледников из-за таяния и откалывания, на шельфовом леднике Эймери на восточной стороне Антарктиды фактически появилось 1.2 триллиона тонн льда из-за более холодных условий. Это исследование обеспечивает базовую меру для отслеживания будущих изменений по мере того, как климат продолжает нагреваться.

источники:
– Исследование, проведенное исследователями из Университета Лидса.
– Опубликовано в журнале Scientific Advances.

By Габриэль Бота

Похожие темы

Наука

Жизнь после космоса: приспосабливаемся к гравитации и бьём рекорды

Октябрь 14, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Космический корабль НАСА «Психея» отправляется на миссию к металлическому астероиду

Октябрь 14, 2023 Габриэль Бота
Наука

Влияние солнечного затмения на погодные условия

Октябрь 14, 2023 Роберт Эндрю

Вы пропустили

Наука

Жизнь после космоса: приспосабливаемся к гравитации и бьём рекорды

Октябрь 14, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Космический корабль НАСА «Психея» отправляется на миссию к металлическому астероиду

Октябрь 14, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Влияние солнечного затмения на погодные условия

Октябрь 14, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Космический корабль НАСА «Психика» начинает путешествие к металлическому астероиду

Октябрь 14, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев