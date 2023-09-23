Солнечное затмение «Огненное кольцо» украсит небо над США

Редкое небесное явление, известное как кольцевое солнечное затмение, также называемое солнечным затмением «огненного кольца», будет видно в небе над США в субботу, 14 октября. Во время этого типа затмения Луна находится на Самая дальняя точка своей орбиты от Земли, частично заслоняющая Солнце и создающая яркое кольцо солнечного света вокруг Луны.

Кольцевое затмение можно увидеть только на узкой полосе кольцевидности, которая простирается от Орегона до Техаса, некоторых частей Мексики, Центральной Америки и Южной Америки. В США затмение начнется в Орегоне в 9:13 по тихоокеанскому времени и закончится в Техасе в 12:03 по центральному поясному времени. За пределами этого пути люди в прилегающих США, Пуэрто-Рико, а также в некоторых частях Аляски и Гавайев по-прежнему смогут стать свидетелями частичного солнечного затмения, когда Луна закроет часть Солнца, не создавая эффекта «огненного кольца».

Чтобы безопасно наблюдать затмение, зрители должны использовать специальные средства защиты глаз, такие как очки для затмения или специальный солнечный фильтр. Косвенные методы наблюдения, такие как проектор-обскура, также можно использовать для наблюдения за затмением, не глядя прямо на Солнце.

НАСА будет вести прямую трансляцию кольцевого солнечного затмения на телевидении НАСА, на веб-сайте агентства и в социальных сетях с 11:30 до 1:15. Кроме того, во вторник, 26 сентября, в 4:XNUMX по восточному времени состоится телеконференция для СМИ. обсудить солнечное затмение.

Важно отметить, что это кольцевое солнечное затмение является лишь предварительным просмотром следующего крупного солнечного затмения, полного солнечного затмения, которое должно произойти 8 апреля 2024 года. Полное солнечное затмение пересечет территорию США от Техаса до штата Мэн, предлагая еще одно невероятное небесное явление, которое стоит увидеть любителям неба.

источник: НАСА Солнце и космос (@NASASun)