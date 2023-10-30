НАСА и ISRO сотрудничают в запуске NISAR, преобразующего спутника наблюдения Земли

Инновационное партнерство между НАСА и Индийской организацией космических исследований (ISRO) привело к разработке спутника наблюдения Земли НАСА-ISRO с синтезированной апертурой (NISAR). Эта инновационная спутниковая миссия, запуск которой запланирован на начало 2024 года, направлена ​​на революцию в изучении лесных и водно-болотных экосистем Земли и их глубокого влияния на глобальный углеродный цикл, что впоследствии определит динамику изменения климата.

Новейшие радиолокационные системы NISAR будут проводить комплексное сканирование почти всей суши и ледяных поверхностей Земли каждые 12 дней, предлагая глубокое понимание двух важнейших типов экосистем: лесов и водно-болотных угодий. Леса служат жизненно важными поглотителями углерода, поглощая и сохраняя углерод в древесине деревьев. Между тем, водно-болотные угодья играют решающую роль в сохранении углерода в органических слоях почвы. Нарушение этих экосистем может ускорить выброс углекислого газа и метана в атмосферу, усугубляя изменение климата.

Мониторинг глобальных изменений земного покрова позволит исследователям глубже понять влияние этих изменений на углеродный цикл — сложную систему, управляющую движением углерода в атмосфере, суше, океане и живых организмах. Это всестороннее представление о планете, полученное с помощью радиолокационной технологии NISAR, предоставит ценную информацию об изменении состояния суши и льда Земли.

Разработка NISAR представляет собой равноправное партнерство между НАСА и ISRO, ознаменовав их первое сотрудничество в разработке оборудования для миссии по наблюдению Земли. Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL) возглавляет американский компонент проекта, участвуя в разработке радара с синтезированной апертурой L-диапазона (SAR). Спутниковый центр UR Rao ISRO возглавляет сегмент ISRO, контролируя автобус космического корабля, электронику SAR S-диапазона, ракету-носитель, услуги по запуску и операции спутниковых миссий. В совокупности эти усилия представляют собой важную веху в технологиях наблюдения Земли и науке о климате.

FAQ

Какова цель спутниковой миссии NISAR?

Целью спутниковой миссии NISAR является запуск спутника наблюдения Земли, который позволит получить представление о лесах и водно-болотных угодьях, которые играют решающую роль в глобальном углеродном цикле.

Как часто спутник NISAR будет сканировать сушу и ледяную поверхность Земли?

Спутник NISAR будет сканировать сушу и ледяную поверхность Земли каждые 12 дней, обеспечивая всесторонний охват и сбор данных.

Что исследователи узнают из данных NISAR?

Данные NISAR дадут исследователям возможность лучше понять поглощение и выбросы углерода в лесах и водно-болотных угодьях, тем самым способствуя более глубокому пониманию влияния этих экосистем на глобальный углеродный цикл и динамику изменения климата.

Какие совместные усилия стоят за разработкой NISAR?

NISAR является результатом совместного партнерства между НАСА и ISRO и знаменует собой первую совместную разработку оборудования для миссии по наблюдению Земли между двумя агентствами.

Кто возглавляет американский компонент миссии NISAR?

Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL), находящаяся под руководством НАСА через Калифорнийский технологический институт (Калифорнийский технологический институт) в Пасадене, возглавляет американский компонент миссии NISAR, предоставляя для миссии радар с синтезированной апертурой L-диапазона (SAR).