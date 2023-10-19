Криовулканическая комета, направляющаяся к Земле: 12P/Понс-Брукс

Массивная криовулканическая комета, известная как 12P/Понс-Брукс, в настоящее время движется к Земле. Эта комета, в три раза превышающая размер горы Эверест, недавно вспыхнула 5 октября, ознаменовав свой второй взрыв за последние четыре месяца.

Уникальность этой кометы заключается в ее составе. По данным Dailymail, 12P/Pons-Brooks состоит из льда, пыли и газов, которые создают явление, подобное карбонизации в бутылке с газированным напитком. По оценкам, твердое ядро ​​кометы имеет диаметр 18.6 миль (30 км), и при нагревании Солнцем внутри него нарастает давление, пока не происходит взрыв, высвобождающий замороженные обломки через трещины в оболочке ядра.

Во время последнего взрыва наблюдатели заметили, что у комы, облака газа, окружающего ядро, появились «рога». Точная причина такой роговой формы до сих пор неизвестна, но эксперты полагают, что это может быть связано с своеобразной формой криовулканического жерла и своего рода закупоркой, из-за которой материал выбрасывается по уникальной схеме потока. Некоторые даже сравнили внешний вид кометы с космическим кораблем «Тысячелетний сокол» из «Звездных войн».

Несмотря на ужасающую траекторию и форму, непосредственной угрозы «глубокого столкновения» со стороны 12P/Понс-Брукса нет. Комету нельзя будет увидеть невооруженным глазом, пока она не пройдет близко к Земле в 2024 году, и она не вернется в наши окрестности до 2095 года. Однако, если комета продолжит взрываться, она может привлечь больше внимания в ближайшие годы.

12P/Pons-Brooks — одна из 20 известных комет с действующими ледяными вулканами. Впервые она была обнаружена Жаном-Луи Понсом в июле 1812 года.

источники:

- Ежедневная почта

– Нью-Йорк Пост

- Архив космической погоды