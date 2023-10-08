Кольцевое солнечное затмение: впечатляющее небесное событие

14 октября произойдет замечательное небесное событие, названное кольцевым солнечным затмением. Это затмение, также известное как затмение «огненное кольцо», будет видно почти одному миллиарду человек по всей Северной и Южной Америке. Однако для большей части Соединенных Штатов это будет рассматриваться лишь как частичное затмение.

Кольцевое затмение — это зрелище, при котором вокруг изображения Луны можно увидеть кольцо солнечного света. В отличие от полного затмения, Солнце никогда не скрывается полностью, потому что Луна будет через 4.5 дня после апогея, точки на своей орбите, где она находится дальше всего от Земли. В результате Луна окажется слишком маленькой, чтобы полностью закрыть Солнце.

Путь затмения начинается над северной частью Тихого океана, затем движется на юго-восток и достигает побережья штата Орегон в США. Кольцевая фаза будет видна в течение 46 минут от Орегона до Техаса, а ширина теневого пути составит в среднем 127 миль. Такие города, как Юджин, штат Орегон, Альбукерке, штат Нью-Мексико, и Сан-Антонио, штат Техас, испытают эффект «огненного кольца».

Пройдя через Соединенные Штаты, путь затмения продолжится через Мексику, Центральную Америку и Южную Америку, а затем закончится над южной частью Атлантического океана. Хотя кольцевое затмение не имеет тех же явлений, что и полное затмение, оно все равно представляет собой захватывающее зрелище.

Чтобы произошло полное затмение, темный теневой конус Луны должен коснуться поверхности Земли. Однако, если Луна находится слишком далеко, создается «отрицательная тень», известная как антумбра, что приводит к кольцевому затмению. К счастью, бывают случаи, когда новолуние может приблизиться к Земле, что приводит к полному солнечному затмению.

Интересно отметить, что расстояние Луны от Земли увеличивается со скоростью 1.5 дюйма в год. В результате может наступить время, когда полные солнечные затмения станут невозможными из-за уменьшения углового размера Луны.

Кольцевое солнечное затмение — замечательное небесное событие, которое нельзя пропустить. Это напоминание о постоянно меняющейся небесной геометрии и чудесах нашей Вселенной.

источники:

– «Кольцевое солнечное затмение 2023 года: все, что вам нужно знать о затмении «огненного кольца» Северной Америки»

– «В этом месяце на Земле произойдет два затмения. Вот что вам нужно знать»