Ученые ISRO работают над возрождением спускаемого аппарата и вездехода Чандраяан-3

Ученые ISRO усердно работают над оживлением спускаемого аппарата «Викрам» и марсохода «Чандраян-3» Прагьян после 15-дневного сна. Команда попытается выполнить «перезагрузку» модулей 21 и 22 сентября во время лунного рассвета. Направив солнечные панели на получение солнечного света на рассвете и оставив батареи заряженными, можно надеяться, что оборудование оживет после восхода солнца.

Председатель ISRO С. Соманат выразил оптимизм, заявив: «Мы можем только надеяться, что оборудование оживет 22 сентября». В случае успеха приборы на борту «Викрама» и «Прагьяна» смогут пережить экстремально низкие температуры лунной ночи и продолжать собирать данные еще 14 дней.

В лучшем случае посадочному модулю и марсоходу будет дано указание вернуть системы к жизни, что позволит марсоходу возобновить движение по поверхности Луны, а оборудованию на посадочном модуле снова собрать данные.

Эти усилия рассматриваются как возможность еще больше расширить успех миссии и собрать более ценную информацию с поверхности Луны. Ученые ISRO неустанно работают над возрождением инструментов, которые могут внести существенный вклад в наше понимание Луны.

источники:

– Председатель ISRO С. Соманат

– Представители ИСРО