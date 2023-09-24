Астероид Бенну: усилия НАСА по предотвращению потенциального столкновения

НАСА принимает превентивные меры для предотвращения потенциального столкновения с астероидом Бенну, который считается одним из самых опасных астероидов в нашей Солнечной системе. НАСА предсказало, что Бенну, названный в честь древнеегипетской мифологической птицы, связанной с Солнцем, творением и возрождением, имеет шанс столкнуться с Землей.

Чтобы изучить его происхождение и защитить нашу планету, НАСА запустило миссию OSIRIS-REx в 2016 году. Целью этой миссии было собрать образец с Бенну и узнать больше о его составе. Если бы Бенну шириной примерно 510 метров столкнулся с Землей, он мог бы высвободить энергию, эквивалентную 1,2000 мегатоннам, что в 24 раза мощнее, чем самое большое ядерное оружие, когда-либо созданное.

По прогнозам, наиболее вероятными временными рамками потенциального столкновения будут конец 2100-х и начало 2200-х годов, причем наиболее вероятной датой будет 24 сентября 2182 года. Однако НАСА оценивает вероятность такого события в 1 из 1,750 к 2300 году, или 0.05%. Хотя шансы на прямое попадание невелики, Бенну по-прежнему классифицируется как «потенциально опасный астероид», который может приблизиться к Земле на расстояние 4.65 миллиона миль.

После семилетнего путешествия космический корабль OSIRIS-REx успешно доставил образец из Бенну 24 сентября 2023 года. Собранные девять унций образцов приземлятся в пустыне Юты и будут доставлены в Космический центр НАСА имени Джонсона в Хьюстоне для дальнейшего изучения. анализ. Эти образцы дадут ценную информацию о ранней истории нашей Солнечной системы и типах астероидов, представляющих угрозу для Земли.

Результаты исследования будут объявлены на предстоящей пресс-конференции 11 октября 2023 года. НАСА считает возвращение этого образца историческим достижением, сравнимым по значимости с возвращением лунных камней во время миссий Аполлона.

Таким образом, миссия НАСА по сбору образца с астероида Бенну является частью их более масштабных усилий по защите Земли от потенциальных столкновений с астероидами. Успешное возвращение образцов будет способствовать лучшему пониманию астероидных угроз и прольет свет на раннюю историю нашей Солнечной системы.

источники:

- Hindustan Times

- НАСА