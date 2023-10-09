Сегменты ракетного ускорителя для лунной миссии НАСА безопасно транспортируются по железной дороге

НАСА успешно доставило по железной дороге сегменты ракетного ускорителя для лунной миссии «Артемида-2». Ракеты-носители, предоставленные Northrop Grumman, будут поддерживать мощную ракету НАСА Space Launch System (SLS) во время запуска миссии в 2024 году. Каждая полностью собранная и заправленная ракета-носитель весит 1.6 миллиона фунтов (720,000 XNUMX кг) и по массе эквивалентна четырем синим китам.

Ракеты-носители были доставлены из Промонтори, штат Юта, на железнодорожную станцию ​​в Титусвилле, штат Флорида, недалеко от Космического центра НАСА Кеннеди. Эти 10 высоких сегментов высотой от 26 до 33 футов слишком велики, чтобы поместиться под стандартными мостами на автомагистралях. Вместо этого их благополучно перевезли на поезде через восемь штатов, поездка заняла несколько дней.

Железная дорога Восточного побережья Флориды (FEC), которой принадлежит железнодорожный путь длиной 351 миля, простирающийся от Джексонвилля до Майами, облегчила транспортировку ускорителей. Затем ракеты-носители были перевезены с железнодорожной станции в Космический центр Кеннеди с использованием парка мобильных автоперевозок НАСА. Эти ускорители ранее уже совершали путешествие по программе космического челнока, поскольку они были переработаны из старых миссий.

Сегменты ракеты-носителя в настоящее время готовятся в Центре вращения, обработки и повышения напряжения (RPSF) Космического центра Кеннеди. Технические специалисты проведут критические проверки, чтобы убедиться, что сегменты выдержали поездку. После завершения проверок сегменты будут перемещены на сборочные стенды, где они будут собраны с другими компонентами ускорителей.

Остальные части ускорителя будут храниться в RPSF до тех пор, пока не будут готовы кормовые узлы. Затем все компоненты будут доставлены в здание сборки транспортных средств в Космическом центре Кеннеди для штабелирования в рамках подготовки к запуску миссии «Артемида-2».

Эта веха в транспортировке знаменует собой решающий шаг на пути к цели НАСА по возвращению людей на Луну. Программа «Артемида» направлена ​​на высадку астронавтов, в том числе первой женщины и следующего мужчины, на поверхность Луны к 2024 году.

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