Телескоп Джеймса Уэбба НАСА обнаружил потенциальные признаки жизни на далекой планете

Космический телескоп НАСА Джеймса Уэбба недавно обнаружил потенциальные признаки жизни на планете, расположенной в 120 световых годах от Земли, что вселило среди ученых надежду на существование жизни за пределами нашей Солнечной системы. Планета, известная как K2-18b, расположена в «зоне Златовласки», что означает, что она находится на правильном расстоянии от своей звезды, чтобы потенциально поддерживать жидкую воду – важнейший компонент жизни, какой мы ее знаем.

Обнаружение в атмосфере K2-18b специфического газа, который производят простые морские организмы на Земле, вызвало волнение среди исследователей. Профессор Кэтрин Хейманс, королевский астроном Шотландии, подчеркнула необъятность Вселенной и вероятность существования разумной жизни за пределами нашей планеты.

Возглавляющий исследование профессор Никку Мадхусудхан из Института астрономии Кембриджского университета заявил, что если признаки жизни на K2-18b подтвердятся, это произведет революцию в нашем понимании поиска жизни. Он предсказал значительный прогресс в нашем понимании жизни во Вселенной в течение следующих пяти лет. Даже если K2-18b не подает признаков жизни, в списке команды для дальнейшего изучения есть еще десять планет Златовласки.

Хотя космический телескоп Джеймса Уэбба имеет ограничения, НАСА разрабатывает телескопы для Обсерватории обитаемых миров, а Европейская южная обсерватория строит Чрезвычайно большой телескоп. Эти будущие инструменты помогут исследовать атмосферы планет, подобных Земле.

Помимо далеких планет, ученые также сосредотачивают свои поиски жизни в нашей Солнечной системе. Такие миссии, как «Клипер» НАСА и «Исследователь ледяных лун Юпитера» (Juice) Европейского космического агентства, планируют исследовать ледяные спутники, такие как Европа, в начале 2030-х годов. Директор Центра Карла Сагана по «Изучению жизни во Вселенной» при Институте Сети доктор Натали Кэброл заявила, что они модернизировали свою систему телескопов и используют инструменты для поиска сигналов лазерных импульсов с далеких планет.

Потенциальное открытие жизни за пределами Земли не только произвело бы революцию в науке, но и изменило бы наше понимание места человечества во Вселенной. Поиски внеземной жизни продолжают увлекать ученых и вдохновлять на новые технологические достижения.

источники:

– Новости BBC (www.bbc.co.uk)

– Мята (www.livemint.com)