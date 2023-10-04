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Телескоп Джеймса Уэбба НАСА обнаружил потенциальные признаки жизни на далекой планете

ByВики Ставропулу

Октябрь 4, 2023
Телескоп Джеймса Уэбба НАСА обнаружил потенциальные признаки жизни на далекой планете

Космический телескоп НАСА Джеймса Уэбба недавно обнаружил потенциальные признаки жизни на планете, расположенной в 120 световых годах от Земли, что вселило среди ученых надежду на существование жизни за пределами нашей Солнечной системы. Планета, известная как K2-18b, расположена в «зоне Златовласки», что означает, что она находится на правильном расстоянии от своей звезды, чтобы потенциально поддерживать жидкую воду – важнейший компонент жизни, какой мы ее знаем.

Обнаружение в атмосфере K2-18b специфического газа, который производят простые морские организмы на Земле, вызвало волнение среди исследователей. Профессор Кэтрин Хейманс, королевский астроном Шотландии, подчеркнула необъятность Вселенной и вероятность существования разумной жизни за пределами нашей планеты.

Возглавляющий исследование профессор Никку Мадхусудхан из Института астрономии Кембриджского университета заявил, что если признаки жизни на K2-18b подтвердятся, это произведет революцию в нашем понимании поиска жизни. Он предсказал значительный прогресс в нашем понимании жизни во Вселенной в течение следующих пяти лет. Даже если K2-18b не подает признаков жизни, в списке команды для дальнейшего изучения есть еще десять планет Златовласки.

Хотя космический телескоп Джеймса Уэбба имеет ограничения, НАСА разрабатывает телескопы для Обсерватории обитаемых миров, а Европейская южная обсерватория строит Чрезвычайно большой телескоп. Эти будущие инструменты помогут исследовать атмосферы планет, подобных Земле.

Помимо далеких планет, ученые также сосредотачивают свои поиски жизни в нашей Солнечной системе. Такие миссии, как «Клипер» НАСА и «Исследователь ледяных лун Юпитера» (Juice) Европейского космического агентства, планируют исследовать ледяные спутники, такие как Европа, в начале 2030-х годов. Директор Центра Карла Сагана по «Изучению жизни во Вселенной» при Институте Сети доктор Натали Кэброл заявила, что они модернизировали свою систему телескопов и используют инструменты для поиска сигналов лазерных импульсов с далеких планет.

Потенциальное открытие жизни за пределами Земли не только произвело бы революцию в науке, но и изменило бы наше понимание места человечества во Вселенной. Поиски внеземной жизни продолжают увлекать ученых и вдохновлять на новые технологические достижения.

источники:
– Новости BBC (www.bbc.co.uk)
– Мята (www.livemint.com)

By Вики Ставропулу

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