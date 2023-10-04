Телескоп Джеймса Уэбба НАСА обнаружил потенциальные признаки жизни на далекой планете

Согласно сообщению BBC, космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба сделал революционное открытие, обнаружив потенциальные признаки жизни на планете, расположенной на расстоянии 120 световых лет от Земли. Это открытие дало ученым новую надежду на обнаружение жизни за пределами нашей Солнечной системы.

Планета, известная как K2-18b, расположена в «зоне Златовласки», области вокруг звезды, где условия как раз подходят для существования жидкой воды, ключевого ингредиента для поддержания жизни. Телескоп обнаружил наличие в атмосфере планеты определенного газа, который вырабатывается простыми морскими организмами на Земле.

«Это открытие может радикально изменить наше представление о поисках жизни», — сказал профессор Никку Мадхусудхан из Института астрономии Кембриджского университета, возглавлявший исследование. В случае подтверждения это открытие предоставит ценную информацию о возможности существования жизни на других планетах. Даже если К2-18b не подаст признаков жизни, в списке команды для изучения есть еще 10 планет.

Хотя космический телескоп Джеймса Уэбба имеет свои ограничения, НАСА разрабатывает телескопы для обсерватории обитаемых миров, а Европейская южная обсерватория строит Чрезвычайно большой телескоп. Эти будущие телескопы помогут в дальнейшем изучении атмосфер планет, подобных Земле.

Помимо поиска жизни на далеких планетах, ученые также сосредоточены на нашей Солнечной системе. Такие миссии, как «Клипер» НАСА и «Исследователь ледяных лун Юпитера» (Juice) Европейского космического агентства, направлены на исследование ледяных лун, таких как Европа, под замерзшей поверхностью которых есть океаны.

Поиски внеземной жизни также включают миссии на спутник Сатурна Титан, который имеет такие особенности, как озера и богатые углеродом химические вещества. Кроме того, ученые полагают, что на Марсе с его древней дельтой реки когда-то могла быть жизнь.

Институт поиска внеземного разума (SETI) также добился успехов в поисках внеземной жизни. Институт модернизировал свою систему телескопов для поиска мощных лазерных импульсных сигналов с далеких планет в надежде обнаружить общение с разумными формами жизни.

«Если мы обнаружим признаки жизни, это будет революция в науке и огромные изменения в том, как человечество смотрит на себя и свое место во Вселенной», — сказал доктор Субхаджит Саркер из Кардиффского университета.

источники:

– Статья BBC: [вставьте сюда название исходной статьи]

– Институт астрономии Кембриджского университета: [URL не указан]

– НАСА: [URL не указан]

– Поиск института внеземного разума (SETI): [URL-адрес не указан]