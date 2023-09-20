Зеркальные изображения: исследователи наблюдают кольца Алисы в лаборатории

Исследователи из США и Финляндии впервые наблюдали кольца Алисы в лаборатории. Кольца Алисы — это кольцеобразные вихри, которые переворачивают заряды любых проходящих через них монополей, вдохновленных зеркальным порталом в романе Льюиса Кэрролла «Зазеркалье». В эксперименте использовались ультрахолодные атомы, и он мог бы дать представление о фундаментальных процессах в физике элементарных частиц и космологии.

Открытие команды объединило два направления исследований, возникших примерно 35 лет назад. Одно из направлений исследований связано с космическими струнами, которые представляют собой гипотетические одномерные дефекты в пространстве-времени. Эти струны потенциально могут иметь глубокие последствия для космологии, поскольку они могут превращать материю в антиматерию. Если бы космические струны существовали, их бы назвали струнами Алисы.

Второе направление исследований сосредоточено на монополях, которые являются особыми точками заряда в пространстве. Монополи и струны могут нести сохраняющиеся топологические заряды, которые могут быть магнитными, электрическими или кварковыми цветными зарядами. В 1980-х годах исследователи поняли, что при близком рассмотрении монополи могут деформироваться в петлеобразную структуру, называемую кольцом Алисы.

Одним из интригующих свойств кольца Алисы является то, что если другой монополь пройдет через его середину, он превратится в античастицу. Это указывает на зеркальную вселенную, где антиматерия доминирует над материей.

В 2015 году произошел прорыв, когда исследователи создали монополь в конденсате Бозе-Эйнштейна — газе атомов рубидия, охлажденном близко к абсолютному нулю. Последнее исследование объединило экспериментальные методы с методами моделирования для наблюдения за временной эволюцией монополей в конденсате. Исследователи обнаружили, что монополи распадаются на кольца Алисы, и смогли напрямую наблюдать некоторые особенности колец Алисы по мере развития монополя.

Эти результаты имеют значение для нашего понимания квантовых жидкостей, предполагая, что структуры, превращающие материю в антиматерию, могут спонтанно возникать при определенных условиях. Исследователи надеются, что их эксперимент может стать ценной платформой для изучения фундаментальных процессов во Вселенной.

Источник: Nature Communications.

Определения:

– Кольца Алисы: кольцеобразные вихри, которые переворачивают заряды проходящих через них монополей, вдохновленные зеркальным порталом в «Зазеркалье».

– Монополи: особые точки заряда в пространстве.

– Космические струны: гипотетические одномерные дефекты в пространстве-времени с потенциально глубокими последствиями для космологии.

Источник: Nature Communications.