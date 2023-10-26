Магнитные роботы-водоросли: устойчивое решение проблемы пластикового загрязнения

Загрязнение пластиком стало острой экологической проблемой, а его широкое использование приводит к образованию огромного количества пластиковых отходов в водной среде. Эти пластмассы распадаются на микропластики и нанопластики, которые попадают в организм водных организмов и могут представлять угрозу их здоровью и экосистеме. Чтобы решить эту проблему, исследователи из Центрально-Европейского технологического института (CEITEC) Брненского технологического университета разработали роботов из магнитных водорослей.

Команда CEITEC украсила клетки зеленых водорослей крошечными частицами магнетита, создав магнитных роботов из водорослей, которыми можно управлять, чтобы отсеивать из воды самый неуловимый пластик. Используя внешнее магнитное поле, эти микро/наночастицы притягивают и захватывают микропластик и нанопластик. Клетки водорослей биоразлагаемы, их легко производить массово и они экономически эффективны, что делает их идеальным материалом для создания этих крошечных роботов.

Первоначальные испытания показали многообещающие результаты. Роботы с магнитными водорослями успешно захватывают как микропластик, так и нанопластик с высокой эффективностью удаления. Даже после нескольких циклов смывания захваченного пластика роботы сохранили свою эффективность. Их можно переработать для дальнейшего использования, просто добавив свежий слой магнетита.

Хотя исследование все еще находится на начальной стадии, исследователи полагают, что эти магнитные роботы из водорослей потенциально могут использоваться в морской среде без какого-либо влияния на их движение. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять биоразлагаемость и долгосрочное воздействие этих наночастиц на окружающую среду и убедиться, что они не приводят к каким-либо проблемам токсичности.

В целом, разработка магнитных роботов из водорослей предлагает устойчивое решение для борьбы с пластиковым загрязнением водной среды. Используя экологически чистые материалы и магнитный контроль, эти крошечные дворники могут эффективно удалять микропластик и нанопластик, уменьшая их вред для морской жизни и экосистемы.

FAQ

Как роботы с магнитными водорослями удаляют микропластик и нанопластик?

Роботы из магнитных водорослей представляют собой частицы микро/наноразмера, созданные путем украшения клеток зеленых водорослей наночастицами магнетита. Эти клетки водорослей притягивают микропластик и нанопластик благодаря своему отрицательному электростатическому заряду, эффективно захватывая и удаляя их из воды.

Можно ли переработать магнитных роботов из водорослей?

Да, магнитные роботы из водорослей можно перерабатывать. После улавливания пластика роботов можно промыть, чтобы удалить загрязняющие вещества. Хотя небольшое количество магнетитового покрытия можно смыть, роботы сохраняют эффективность улавливания даже после нескольких циклов стирки. Затем их можно покрыть свежим магнетитом и использовать повторно.

Являются ли роботы из магнитных водорослей экологически чистыми?

Да, роботы из магнитных водорослей экологически безопасны. Клетки водорослей, использованные для создания этих роботов, биоразлагаемы и их легко производить в массовом порядке. Кроме того, наночастицы магнетита считаются биосовместимыми и могут быть легко собраны в конце процесса, что гарантирует отсутствие частиц, загрязняющих воду.

[Оригинальная статья](https://www.ncbiotech.org/news/2022/researchers-develop-biodegradable-Magnetic-algae-robots-remove-micro Plastics)