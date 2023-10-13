Частное солнечное затмение: что нужно знать

Если вы хотите стать свидетелем небесного зрелища, не забудьте посмотреть на небо в это субботнее утро, чтобы увидеть частичное солнечное затмение. Однако важно отметить, что наблюдение затмения без надлежащей защиты глаз может быть опасным для невооруженного глаза.

Во время кольцевого затмения Луна не полностью закрывает Солнце, что приводит к завораживающему эффекту «огненного кольца» вокруг Луны. Это отличается от полного затмения, когда Солнце полностью закрывается.

Чтобы безопасно наблюдать частичное солнечное затмение, настоятельно рекомендуется носить специальные очки для наблюдения за солнечным затмением. Фрэнк Флориан, старший менеджер отдела планетариев и космических наук TELUS World of Science, объясняет, что эти очки отфильтровывают 99.99 процентов света и вредных солнечных лучей, пропуская лишь небольшой процент света.

К сожалению, канадцы, возможно, не станут свидетелями всех последствий этого конкретного затмения. В Эдмонтоне, например, Луна закроет примерно 54 процента Солнца, создавая визуальное сходство с «печеночным монстром, откусывающим кусочек солнца».

Для тех, кто заинтересован в наблюдении за небесным событием, TELUS World of Science предлагает бесплатный просмотр в телескоп, чтобы увидеть, как Луна частично закрывает Солнце.

Ожидается, что частичное затмение продлится около двух с половиной часов, а среднее затмение достигнет своего максимума в 10:28 утра в Эдмонтоне. Не забывайте уделять приоритетное внимание безопасности глаз и ответственно относитесь к этому зрелищному событию.

источники:

– Старший менеджер планетария и космических наук TELUS World of Science Фрэнк Флориан.