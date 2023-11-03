Ожидается, что сегодня, 2022 ноября, мимо нашей планеты пронесется астероид, обозначенный как астероид 3 JF, в результате замечательного небесного события. Как сообщил Центр исследований околоземных объектов НАСА (CNEOS), траектория этого конкретного астероида приведет его к Земле очень близко, с расстоянием наименьшего сближения примерно 5.8 миллиона километров. Астероид 61,744 JF, достигающий поразительной скорости в 2022 XNUMX километра в час, мчится в космосе почти так же быстро, как космический челнок.

Принадлежащая к группе околоземных астероидов Аполлона, эта космическая скала названа в честь замечательного астероида Аполлона 1862 года, впервые обнаруженного астрономом Карлом Рейнмутом в 1930-х годах. Астероиды этой группы известны как объекты, пересекающие Землю, имеющие большие полуоси, большие, чем у нашей планеты.

Но насколько велик этот интригующий астероид? Имея ширину почти 120 футов, он выглядит огромным, как самолет, затмевая печально известный Челябинский астероид, который разрушил российский город в 2013 году. Челябинский астероид нанес обширный ущерб 7,000 зданий и оставил 1,000 человек ранеными от летящих осколков разбитого стекла.

Хотя гипотеза Альвареса, как известно, связывает вымирание динозавров с астероидом, который ударил по нашему миру более 65 миллионов лет назад, в последнее время появились перспективы относительно точного развития инцидента. По мнению известного физика Брайана Кокса, колоссальный астероид, образовавший катастрофический 140-километровый ударный кратер, потенциально был сброшен со своего первоначального пути никем иным, как Юпитером, самой большой планетой в нашей Солнечной системе. Юпитер, провозглашенный одновременно создателем и разрушителем миров, обладает способностью направлять астероиды в роковые столкновения с Землей.

Став свидетелями гибели астероида 2022 JF, давайте подивимся величию и тайне этих космических столкновений, напоминающих нам о нашем месте среди необъятности нашей Вселенной.

FAQ

Вопрос: Насколько близко к Земле подойдет астероид 2022 JF?

Ответ: Ожидается, что астероид 2022 JF приблизится к Земле на расстояние примерно 5.8 миллиона километров.

Вопрос: Как быстро движется астероид 2022 JF?

Ответ: Этот околоземный астероид летит в космосе со скоростью примерно 61,744 XNUMX километра в час.

Вопрос: Насколько велик астероид 2022 JF?

Ответ: Предполагаемая ширина астероида составляет около 120 футов, что делает его размером почти с самолет.

Вопрос: Что такое гипотеза Альвареса?

Ответ: Гипотеза Альвареса предполагает, что падение астероида более 65 миллионов лет назад спровоцировало вымирание динозавров. Это предполагает, что астероид потенциально был отклонен на курс столкновения с Землей Юпитером, самой большой планетой в нашей Солнечной системе.