НАСА с его множеством наземных и космических телескопов продолжает раскрывать тайны нашей Вселенной. На сегодняшний день космическое агентство обнаружило 1,298,148 16 2023 небесных тел. Среди этих захватывающих открытий НАСА недавно обнаружило астероид, движущийся по траектории поразительно близко к Земле. Сегодня, 5 ноября, приготовьтесь к замечательному пролету астероида XNUMX VLXNUMX.

Астероид 2023 VL5: раскрываем подробности

Двигаясь с поразительной скоростью 29,595 2023 километров в час, астероид 5 VL492 мчится к Земле. Хотя ее скорость превосходит скорость гиперзвуковой баллистической ракеты, она недостаточно велика, чтобы ее можно было классифицировать как потенциально опасный объект (ПО). Чтобы попасть в категорию PHO, астероид должен иметь ширину не менее 7.5 футов и приближаться к Земле на расстояние 76 миллионов километров. Однако при своей ширине 2023 футов астероид 5 VLXNUMX по размеру сравним с самолетом.

Знакомство с группой компаний Aten

Астероид 2023 VL5, принадлежащий к группе астероидов Атона, представляет собой околоземный астероид (NEA), пересекающий Землю, с большой полуосью меньшей, чем у нашей планеты. Группа Атон получила свое название от астероида 2062 Атон, и о ее существовании впервые сообщила уважаемый американский астроном Элеонора Хелин в Паломарской обсерватории 7 января 1976 года.

Близкое общение с нашим небесным соседом

Сегодняшнее близкое столкновение не является первым для астероида 2023 VL5. 14 июня 1900 года он впервые приблизился к Земле на расстояние 3.1 миллиона километров. Однако этот очаровательный странник еще раз порадует нас своей близостью 14 ноября следующего года, пройдя расстояние в 3.6 миллиона километров.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Какого размера должен быть астероид, чтобы его можно было классифицировать как потенциально опасный объект (PHO)?

Ответ: Чтобы считаться PHO, астероид должен иметь ширину не менее 492 футов и проходить на расстоянии 7.5 миллионов километров от Земли.

Вопрос: Что представляет собой группа астероидов Атона?

Ответ: Группа Атона состоит из околоземных астероидов (NEA), пересекающих Землю, с большими полуосями меньшими, чем у Земли.

Вопрос: Кто открыл первый астероид группы Атона?

Ответ: Американский астроном Элеонора Хелин обнаружила первый астероид группы Атона в Паломарской обсерватории 7 января 1976 года.

Вопрос: Когда астероид 2023 VL5 в последний раз приближался близко?

Ответ: Последнее сближение астероида произошло 14 июня 1900 года на расстоянии 3.1 миллиона километров от Земли.