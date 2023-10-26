НАСА отслеживает астероид 2023 TG14, когда он проходит мимо Земли на близком расстоянии

НАСА недавно предоставило новую информацию о предстоящем близком сближении астероида 2023 TG14 с Землей. Этот астероид с обозначенным названием астероид 2023 TG14 в настоящее время движется к нашей планете и, как ожидается, пройдет мимо нее 26 октября. НАСА внимательно следит за ее орбитой, используя комбинацию спутников и телескопов, таких как NEOWISE и Pan-STARRS.

Ожидается, что астероид 2023 TG14 приблизится к Земле на расстояние 1.5 миллиона километров. Он движется со скоростью примерно 24,153 XNUMX километра в час, следуя по своей орбите. Этот конкретный астероид принадлежит к группе околоземных астероидов Аполлона, для которых характерны большие полуоси, большие, чем у Земли.

Хотя близость этого космического камня может кого-то беспокоить, НАСА уверяет, что он не представляет никакой угрозы. Имея ширину всего 77 футов, он не классифицируется как потенциально опасный объект. Для сравнения: астероид по размеру сравним с самолетом. Кроме того, это не первая его встреча с Землей, поскольку ранее она прошла мимо нее на расстоянии 4.1 миллиона километров 16 октября 1917 года.

Что касается будущих встреч, астероид 2023 TG14 еще раз приблизится 24 октября 2024 года на расстояние примерно 2.5 миллиона километров. Благодаря постоянным наблюдениям и исследованиям ученые стремятся лучше понять эти небесные объекты и их траектории. Изучая их внутреннюю структуру и распределение веса, можно получить ценную информацию, которая может помочь в будущих космических миссиях, таких как миссии DART (испытание двойного перенаправления астероидов).

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое астероид 2023 TG14?

Астероид 2023 TG14 — это околоземный астероид, который в настоящее время движется к Земле и, как ожидается, приблизится к ней 26 октября 2023 года.

Насколько велик астероид 2023 TG14?

По данным НАСА, астероид 2023 TG14 имеет ширину примерно 77 футов и по размеру похож на самолет.

Является ли астероид 2023 TG14 угрозой для Земли?

Нет, астероид 2023 TG14 не классифицируется как потенциально опасный объект и не представляет угрозы для Земли.

Пролетит ли астероид 2023 TG14 снова мимо Земли в будущем?

Да, ожидается, что астероид 2023 TG14 еще раз приблизится к Земле 24 октября 2024 года на расстояние примерно 2.5 миллиона километров.