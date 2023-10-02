Миссия НАСА «Психика» отложена из-за приближения астероида 2023 SN6 к Земле

Долгожданная миссия НАСА «Психея», направленная на исследование астероида 16 «Психея», неоднократно задерживалась. Миссия стоимостью 1.2 миллиарда долларов, являющаяся частью миссии NASA Discovery, должна была быть запущена с помощью ракеты SpaceX Falcon 9. Однако последняя задержка произошла 5 октября, когда НАСА воспользовалось возможностью повторно проверить параметры, управляющие двигателями ракеты, работающими на холодном азоте.

Астероид 16 Психея — это удивительное небесное тело, состоящее в основном из залежей золота, никеля и железа, стоимость которых, по некоторым оценкам, превышает всю экономику Земли. Цель НАСА — отправить космический корабль «Психея» на орбиту астероида на 21 месяц, проведя обширное картографирование и исследования, чтобы получить представление о его составе и его роли в формировании металлических ядер астероидов и планет.

Тем временем внимание НАСА привлек еще один астероид, обозначенный как астероид 2023 SN6. По данным Центра исследований околоземных объектов (CNEOS), этот астероид, как ожидается, приблизится к Земле 4 октября на относительно близкое расстояние в 4.8 миллиона километров. Хотя это расстояние может показаться огромным в повседневной жизни, в астрономических измерениях оно значительно близко.

К счастью, несмотря на свою близость, астероид 2023 SN6 не представляет угрозы, поскольку он недостаточно велик, чтобы его можно было классифицировать как потенциально опасный объект. При предполагаемой ширине почти 86 футов, это примерно размер самолета. Принадлежащий к группе околоземных астероидов Аполлона, он имеет общие характеристики с массивным астероидом Аполлон 1862 года, открытым немецким астрономом Карлом Рейнмутом в 1930-х годах. Эти астероиды Аполлона имеют большие полуоси больше, чем у Земли, и, как известно, пересекают орбиту Земли.

Миссия «Психея» имеет значительную научную ценность. Анализируя астероид 16 Психея, НАСА надеется собрать важную информацию о формировании и возрасте Земли, а также понять процессы, лежащие в основе создания астероидов и планет с металлическим ядром. В задачи миссии входит определение топографии астероида, изучение его формирования, определение возраста конкретных регионов и анализ изменений гравитационных сил.

Космический корабль «Психея» оснащен рядом научных инструментов, таких как мультиспектральный формирователь изображений, магнитометр, гамма-измеритель и нейтронный измеритель и т. д. Все они направлены на содействие комплексным исследованиям во время его 21-месячной орбиты вокруг астероида 16 «Психея».

источники:

- Миссия НАСА «Психика»

– Центр НАСА по изучению объектов, сближающихся с Землей (CNEOS)