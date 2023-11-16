Представлено революционное решение для решения проблемы космического мусора

Airbus и Французское космическое агентство (CNES) совместно разработали инновационное решение для решения растущей проблемы космического мусора. Их новаторское творение, известное как Detumbler, предлагает механический подход к захвату и стабилизации выведенных из эксплуатации спутников. Работая на принципах магнитов, магнитного поля Земли и трения, это гениальное устройство может стать поворотным моментом в активном удалении мусора.

Detumbler, описанный как «пассивное магнитное демпфирующее устройство», способен прикрепляться к конструкции спутника. После этого он использует вихревые токи, генерируемые дифференциальными угловыми скоростями спутника и магнитным полем Земли, для рассеивания кинетической энергии и остановки любого кувыркающегося движения. Эффективно решая проблему выхода спутников из-под контроля, Detumbler прокладывает путь к более эффективной и безопасной космической среде.

Что отличает Detumbler, так это его простота и автономность. В отличие от других решений, он не требует источника питания, что делает его очень практичным. Кроме того, его компактная конструкция с диаметром ротора всего пять сантиметров позволяет ему обслуживать спутники среднего и большого размера, охватывая более 95% активных спутников на орбите сегодня.

Хотя Detumbler не прошел обширные испытания, Airbus запланировал миссию на начало 2024 года для испытания устройства на наноспутнике, разработанном Exotrail. Эта реальная демонстрация предоставит ценную информацию о его работе и послужит ступенькой на пути к реализации стратегий активного удаления мусора.

Поскольку число спутников в космосе продолжает расти, необходимость защиты от потенциальных столкновений и снижения рисков, связанных с космическим мусором, становится все более острой. Поскольку в настоящее время вокруг планеты вращается более 100 миллионов фрагментов, Detumbler представляет собой значительный шаг вперед в решении этой насущной проблемы.

FAQ

В: Как работает Детамблер?

Ответ: Детамблер работает, используя магниты, магнитное поле Земли и трение для рассеивания кинетической энергии и остановки кувырка выведенных из эксплуатации спутников.

Вопрос: Требуется ли Detumbler питание?

О: Нет, Detumbler — это полностью механическое устройство, работающее автономно и не требующее внешнего источника питания.

В: Спутники какого размера может обрабатывать Detumbler?

Ответ: Detumbler предназначен для обслуживания спутников среднего и большого размера, охватывающих более 95% активного в настоящее время спутника.

В: Когда будет протестирован Detumbler?

Ответ: Airbus планирует протестировать Detumbler на наноспутнике Exotrail в начале 2024 года.

Вопрос: Насколько важна проблема космического мусора?

Ответ: Проблема космического мусора представляет собой серьезную проблему, поскольку более 100 миллионов фрагментов мусора представляют серьезную угрозу для действующих спутников и будущих космических миссий.