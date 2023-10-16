Астрономы используют потоки частиц для изучения космических лучей

Астрономы разработали новый метод изучения космических лучей, которые постоянно бомбардируют Землю из космоса. Эти заряженные частицы трудно отследить до их источника из-за отклонений, вызванных магнитными полями в космосе. Источники космических лучей, находящиеся за пределами Солнечной системы, остаются загадкой. Потенциальные подозреваемые включают сверхновые, активные ядра галактик, гамма-всплески и темную материю, но убедительные доказательства еще не найдены.

Однако ученые нашли способ анализировать потоки вторичных частиц, образующиеся при взаимодействии космических лучей с атмосферой Земли. Эти «обширные воздушные ливни» возникают, когда заряженные космические частицы сталкиваются с частицами в атмосфере и образуют каскад вторичных частиц, которые падают на поверхность Земли.

В недавнем исследовании исследователи использовали точные наблюдения обширных воздушных ливней, полученные с помощью телескопа Субару на Гавайях, чтобы получить представление об этих частицах и космических лучах, которые их вызывают. Они проанализировали тысячи изображений, сделанных в период с 2014 по 2020 год, и выявили 13 изображений, содержащих обширные атмосферные ливни. Эти изображения показали большее количество следов частиц, чем ожидалось, что потенциально дает ключ к разгадке тайны космических лучей.

Исследовательская группа считает, что их метод потенциально может определить природу отдельных частиц в обширных воздушных ливнях, что может способствовать лучшему пониманию космических лучей. Объединив этот подход с традиционными методами, астрономы надеются раскрыть состав частиц воздушных ливней и получить дальнейшее понимание происхождения космических лучей.

Ученые подозревают, что космические лучи в основном состоят из протонов (90%), ядер гелия (9%) и других частиц, таких как электроны и тяжелые атомные ядра. Это новое исследование открывает многообещающий путь для идентификации частиц, присутствующих в воздушных потоках и, следовательно, в космических лучах.

Исследование команды было опубликовано в журнале Scientific Reports.

источники:

– Научные отчеты