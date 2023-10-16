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Наука

Астрономы используют потоки частиц для изучения космических лучей

ByВики Ставропулу

Октябрь 16, 2023
Астрономы используют потоки частиц для изучения космических лучей

Астрономы разработали новый метод изучения космических лучей, которые постоянно бомбардируют Землю из космоса. Эти заряженные частицы трудно отследить до их источника из-за отклонений, вызванных магнитными полями в космосе. Источники космических лучей, находящиеся за пределами Солнечной системы, остаются загадкой. Потенциальные подозреваемые включают сверхновые, активные ядра галактик, гамма-всплески и темную материю, но убедительные доказательства еще не найдены.

Однако ученые нашли способ анализировать потоки вторичных частиц, образующиеся при взаимодействии космических лучей с атмосферой Земли. Эти «обширные воздушные ливни» возникают, когда заряженные космические частицы сталкиваются с частицами в атмосфере и образуют каскад вторичных частиц, которые падают на поверхность Земли.

В недавнем исследовании исследователи использовали точные наблюдения обширных воздушных ливней, полученные с помощью телескопа Субару на Гавайях, чтобы получить представление об этих частицах и космических лучах, которые их вызывают. Они проанализировали тысячи изображений, сделанных в период с 2014 по 2020 год, и выявили 13 изображений, содержащих обширные атмосферные ливни. Эти изображения показали большее количество следов частиц, чем ожидалось, что потенциально дает ключ к разгадке тайны космических лучей.

Исследовательская группа считает, что их метод потенциально может определить природу отдельных частиц в обширных воздушных ливнях, что может способствовать лучшему пониманию космических лучей. Объединив этот подход с традиционными методами, астрономы надеются раскрыть состав частиц воздушных ливней и получить дальнейшее понимание происхождения космических лучей.

Ученые подозревают, что космические лучи в основном состоят из протонов (90%), ядер гелия (9%) и других частиц, таких как электроны и тяжелые атомные ядра. Это новое исследование открывает многообещающий путь для идентификации частиц, присутствующих в воздушных потоках и, следовательно, в космических лучах.

Исследование команды было опубликовано в журнале Scientific Reports.

источники:
– Научные отчеты

By Вики Ставропулу

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