Новый инструмент искусственного интеллекта генерирует синтетические пения птиц для улучшения экологического мониторинга

Исследователи из Университета Монктона, Канада, разработали новаторский инструмент искусственного интеллекта (ИИ) глубокого обучения под названием ECOGEN, который способен генерировать реалистичное пение птиц. Целью этой инновационной технологии является увеличение выборки недостаточно представленных видов птиц и повышение точности инструментов идентификации птиц, используемых в экологическом мониторинге.

Определить виды птиц по их песням теперь стало проще, чем когда-либо, благодаря обилию телефонных приложений и программного обеспечения, доступного как экологам, так и общественности. Однако серьезная проблема возникает, когда программное обеспечение для идентификации обнаруживает вид птиц, о котором оно никогда раньше не слышало, или имеет ограниченное количество записей для ссылки. Это создает проблему для экологов и защитников природы, которые следят за редкими видами.

Чтобы решить эту проблему, исследователи создали ECOGEN, инструмент искусственного интеллекта, который генерирует искусственное пение птиц. Включив эти синтетические образцы в инструменты аудиоидентификации, которые часто содержат больше данных об распространенных видах, исследователи обнаружили, что точность классификации песен птиц улучшилась в среднем на 12%. Эффективность ECOGEN была опубликована в научном журнале Methods in Ecology and Evolution.

Доктор Николя Лекомт, один из ведущих исследователей, объясняет, что потребность в автоматизированных инструментах, таких как акустический мониторинг, имеет первостепенное значение для отслеживания изменений в биоразнообразии из-за глобальных изменений в популяциях животных. Однако в существующих моделях ИИ отсутствуют комплексные справочные библиотеки. ECOGEN заполняет этот пробел, создавая новые экземпляры звуков птиц, которые поддерживают модели искусственного интеллекта. Это означает, что для видов с ограниченным количеством записей в дикой природе, таких как редкие, неуловимые или чувствительные птицы, звуковая библиотека может быть расширена без дальнейшего нарушения работы животных или дополнительных полевых исследований.

Помимо своего основного применения в сохранении птиц, ECOGEN также потенциально может использоваться для сохранения других видов животных, находящихся под угрозой исчезновения, таких как млекопитающие, рыбы (да, они тоже могут издавать звуки!), Насекомые и земноводные. Универсальность инструмента в сочетании с его доступностью как программного обеспечения с открытым исходным кодом, которое может работать на простых компьютерах, делает его ценным активом для экологических исследований.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Как ECOGEN совершенствует инструменты идентификации птиц?

Ответ: ECOGEN генерирует реалистичное пение птиц, чтобы улучшить выборку недостаточно представленных видов птиц, повышая точность инструментов идентификации птиц, используемых в экологическом мониторинге.

Вопрос: Какова потенциальная выгода от ECOGEN?

Ответ: ECOGEN может способствовать сохранению исчезающих видов птиц и предоставить ценную информацию об их вокале, поведении и предпочтениях среды обитания.

Вопрос: Можно ли использовать ECOGEN для других видов животных, кроме птиц?

Ответ: Хотя ECOGEN был разработан для птиц, исследователи полагают, что его можно применять и к млекопитающим, рыбам, насекомым и амфибиям.

В: Как работает ЭКОГЕН?

Ответ: ECOGEN преобразует реальные записи песен птиц в спектрограммы, генерирует новые изображения AI на основе этих спектрограмм, чтобы увеличить набор данных для редких видов, а затем преобразует их обратно в аудио для обучения идентификаторам звуков птиц.