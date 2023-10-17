Ученые используют искусственный интеллект и машинное обучение для идентификации сверхновой в режиме реального времени

Команда ученых и астрономов из различных университетов, в том числе Северо-Западного университета и Технологического университета Калифорнии, успешно использовала искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение для идентификации и классификации сверхновой во время ее возникновения. Проект, известный как бот Bright Transient Survey (BTS), направлен на автоматизацию процесса различения взрывающихся звезд от других небесных явлений, в конечном итоге предоставляя исследователям больше времени для анализа.

Команда BTSbot разработала модель искусственного интеллекта, обучив ее более чем 1.4 миллионам исторических изображений, включая образцы подтвержденных сверхновых, вспыхивающих звезд, периодических переменных звезд и вспыхивающих галактик. Передав алгоритму этот обширный набор данных и интегрировав его в портал наблюдений, ученые теперь могут легко определять действия, выполняемые моделью.

Хотя проект столкнулся с такими препятствиями, как проверка изображений и контроль качества данных, успешное использование ИИ для идентификации сверхновых в реальном времени демонстрирует потенциал повышения эффективности астрономических исследований. Однако существуют опасения по поводу потенциальных ошибок и ошибок отбора, которые могут повлиять на точность моделей ИИ при идентификации небесных тел в других галактиках.

Применение искусственного интеллекта и машинного обучения в различных областях, включая астрономию, становится все более распространенным. Несмотря на многообещающие достижения, эксперты призывают к осторожности, подчеркивая необходимость устранения потенциальных предубеждений и этических проблем, связанных с этой технологией.

Источник: Северо-Западный университет, Расшифровка.

Определения:

Сверхновая: взрыв звезды, высвобождающий огромное количество энергии, на короткое время затмевающий всю галактику, происходящий, когда звезда исчерпывает свое ядерное топливо.

Искусственный интеллект (ИИ): способность машин имитировать разумное поведение человека и выполнять задачи, которые обычно требуют человеческого интеллекта, такие как распознавание образов и принятие решений.

Машинное обучение: применение искусственного интеллекта, которое позволяет машинам учиться на задачах и совершенствовать их без явного программирования, используя алгоритмы и статистические модели для анализа и интерпретации огромных объемов данных.

Бот Bright Transient Survey (BTS): проект, который использует искусственный интеллект и машинное обучение для идентификации и классификации сверхновых в режиме реального времени с целью автоматизировать процесс различения взрывающихся звезд от других небесных явлений.

источники:

Северо-Западного университета

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