Первая подтвержденная и опубликованная сверхновая, обнаруженная с помощью искусственного интеллекта

Астрофизики достигли важной вехи в исследовании Вселенной, используя искусственный интеллект (ИИ) для обнаружения и подтверждения первой сверхновой, классифицированной и переданной астрономическому сообществу. Традиционно поиск сверхновых включает в себя сочетание роботизированных телескопов и человеческого анализа. Однако новый инструмент искусственного интеллекта под названием BTSbot доказал свою способность исключить людей из всего процесса поиска и обнаружения.

Сверхновые возникают, когда звезда достигла конца своей жизни и взрывается, испуская яркую вспышку света. Система BTSbot подтверждает наличие сверхновой, собирая и оценивая ее спектр, который выявляет элементы, присутствовавшие во взрыве.

BTSbot — это алгоритм машинного обучения, который был обучен с использованием более 1.4 миллиона исторических изображений из 16,000 XNUMX астрономических источников. Автоматизируя поиск новых сверхновых, система искусственного интеллекта исключает возможность человеческих ошибок и освобождает астрономов для анализа наблюдений и разработки новых гипотез, связанных с космическими взрывами.

Успешное использование BTSbot представляет собой значительный шаг вперед в области астрофизики. Это позволяет изолировать определенные подтипы звездных взрывов, предоставляя исследователям больше времени для анализа своих наблюдений и получения информации о жизненных циклах звезд и происхождении элементов, созданных сверхновыми, таких как углерод, железо и золото.

Чтобы проверить эффективность BTSbot, астрономы исследовали недавно обнаруженного кандидата в сверхновую под названием SN2023tyk. Первоначально обнаруженный роботизированной обсерваторией ZTF 3 октября 2023 года, BTSbot проанализировал данные в режиме реального времени и подтвердил появление сверхновой 5 октября 2023 года. Затем роботизированный телескоп SED Machine получил спектр источника, который впоследствии был отправлен в SNIascore Калифорнийского технологического института для дальнейшего изучения. анализ. Подтвердив, что SN2023tyk является сверхновой типа Ia (взрыв белого карлика в двойной звездной системе), автоматизированная система поделилась этим открытием с астрономическим сообществом 7 октября 2023 года.

Это новаторское достижение, возглавляемое Северо-Западным университетом, демонстрирует потенциал искусственного интеллекта в революционном преобразовании области астрофизики и расширении нашего понимания космоса.

источники:

– «Искусственный интеллект позволяет впервые подтвердить открытие новой сверхновой» – AFP/File Behrouz MEHRI